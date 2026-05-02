15㎏ 감량 서인영이 먹는 '어묵김밥'…"흰쌀 끊은 지 7개월"

15㎏를 감량한 가수 서인영이 다이어트에 좋은 김밥 레시피를 공개해 화제다.

29일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '마녀손톱으로 야무지게 저당김밥 싸 먹고 -10㎏ 뺀 서인영'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

서인영은 영상에서 '잡곡 어묵김밥'을 만들며 당뇨 예방과 다이어트에 도움이 되는 김밥 만들기 팁을 설명했다.

그는 "(어묵)김밥 재료가 당뇨에 좋은 밥이다. 잡곡을 쓴다"면서 "흰쌀이 (당뇨에) 되게 안 좋다더라. 살도 진짜 많이 찌고 혈당 스파이크도 확 올라간다"고 전했다. 이어 "나는 흰쌀 끊은 지가 거의 7개월 됐다"고도 덧붙였다.

서인영은 김에 계란 지단과 볶은 어묵, 햄, 맛살 등의 부속 재료와 잡곡밥을 넣어 다이어트 김밥을 완성했다.

서인영이 만든 김밥을 맛본 제작진들은 "잡곡밥을 써가지고 맛이 엄청 통통 튄다" "맛있다"며 연신 감탄했다. 이에 서인영은 "맛있게 먹어주면 나는 기분이 그렇게 좋더라"며 "누구한테 요리를 심사받는 걸 한 번도 해본 적이 없지 않냐. 지금 나 진짜 너무 뿌듯하다"고 화답했다.

<뉴시스>

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