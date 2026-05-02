서울 아파트 전세 ‘사상 최고 수준’…평균 6.8억원

전세 매물 품귀 현상으로 서울 아파트 전세 가격이 사상 최고 수준으로 치솟았다.
매물이 줄면서 당분간 전세 가격 상승세가 이어질 것이란 우려가 나온다.
2일 연합뉴스에 따르면 노원역 주변 역세권 아파트의 경우 전세 매물은 5건뿐이다.
그 마저도 가격이 연 초보다 최대 1억원 가량 뛴 물건뿐이다. 전세 매물이 드물지만 전세나 월세 찾는 사람들이 늘은 결과다.
다른 지역 역시 물량 감소에 따른 가격 상승이 동시에 나타나고 있다.
성동구의 경우 연 초보다 1억 5000만원 정도 올랐지만, 매물은 10개 미만이다.
서울 전세가격은 올해 1월부터 4월 마지막 주까지 2.37% 올랐고, 그 중 성북구, 노원구, 광진구 등 외곽지에서 특히 오름폭이 컸다.
이러한 가운데 서울 아파트 평균 전세가격은 6억8000만원으로, 통계 집계 이래 사상 최고치를 기록했다.
서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정되며 실거주 의무가 강화돼 전세 낀 주택 구입 ‘갭투자’가 차단되고 신규 공급이 적어 매물 자체가 줄어든 영향이다.
실제 서울 아파트 전세 물량은 1만5000건으로 올해 초보다 32% 가량 줄었다.
이 가운데 입주 예정 물량도 급감해 전세 가격 오름세는 하반기를 넘어 장기화할 가능성이 크다는 우려가 나온다.
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