주유소 기름값 5주 연속 상승…전국 평균 2천원대 흐름 지속

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 5주 연속 동반 상승했다.



2일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 4월 다섯째 주(26∼30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 4.8원 오른 2천8.6원이었다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 8.7원 상승한 2천48원, 가격이 가장 낮은 대구는 4.7원 오른 1천993.6원으로 각각 집계됐다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 2천14.4원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천990.9원으로 가장 낮았다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 5.1원 상승한 2천2.8원을 기록했다.



이번 주 국제유가는 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 해상 봉쇄 유지 방침과 미국-이란 휴전 협상 교착으로 상승했다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 6.5달러 오른 107.5달러였다.



국제 휘발유 가격은 7.3달러 상승한 129.7달러, 국제 자동차용 경유는 8.6달러 오른 172.4달러로 집계됐다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.



한편 이날 소비자단체 에너지·석유시장감시단은 4차 최고가격 고시 이후 8일째인 1일까지 휘발유와 경유 가격이 2차 최고가격 고시 전날(3월 26일)보다 각각 L당 평균 190.9원과 188.8원 상승했다고 밝혔다.

<연합>

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