비와이, 레이블 데자부그룹 활동 종료 선언…“저는 실패했다” 심경 고백

래퍼 비와이가 자신이 설립한 힙합 레이블 ‘데자부그룹’ 활동 종료를 선언했다.

‘데자부 그룹’의 활동 마무리 소식. 비와이 사회관계망서비스(SNS)

비와이는 지난 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘데자부 그룹’의 활동 마무리 소식을 알렸다. 이는 약 9년간 이어온 레이블 운영에 마침표를 찍는 결정이다.

그는 “음악을 만들고 랩을 해온 지 어느덧 10년 되었다”면서 “그동안 저는 제가 해낼 수 있다는 마음을 가지고 의심 없이 달려왔다”고 말했다.

이어 “아무것도 없을 때에도 그 믿음 하나로 여러분 앞에 섰고, 결국 저는 성공을 경험했다”고 말했다. 또 “그 경험이 저를 확신하게 만들었고 제가 선택하는 방향은 항상 옳을 것이라 믿었다”는 갖고 있던 자신감을 밝혔다.

그는 이번 결정을 설명하며 지난 시간에 대한 복잡한 심경을 털어놨다. “하지만 인생은 제 생각대로 흘러가지 않았다”면서 “사업과 인간관계, 그리고 저의 내면의 믿음까지 많은 것들이 제가 그려온 방향과는 너무 다르게 흘러갔다”고.

비와이는 자신의 한계를 인정하는 발언으로 눈길을 끌었다. “저의 과오와 실수들은 늘어갔고 그 사실을 인정하고 싶지 않았다”고 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 “인정하는 순간 제 선택이 어리석고 잘못됐다는 것을 마주해야 했고 실패라는 이름이 따라올 것 같아 두려웠다”며 “그러나 이제는 마주하겠다”, “저는 실패했다”고 말했다.

이어 “제 그릇을 분명히 알게 돼 집착했던 것들을 내려놓기로 결정했다”고 말하며, “2017년에 설립한 저의 레이블 ‘데자부그룹’의 활동을 종료한다”고 전했다.

그는 “이 결정은 결코 가볍지 않았고 모든 책임은 전적으로 제게 있다”며 “더불어 저를 믿고 함께 해준 아티스트들에게 고맙다는 말을 전한다”고 작성했다. 또 ‘데자부그룹’을 응원해 준 모든 분께 감사와 사과의 인사를 전했다.

비와이는 2014년 싱글 ‘왈츠’로 데뷔해 음악 활동을 시작했다. 2016년 엠넷 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니 5’에서 우승을 차지하며 대중적인 인지도를 크게 끌어올렸다. 2017년에는 1인 기획사 형태로 ‘데자부그룹을 설립했고 이후 여러 실력파 래퍼들을 영입하며 레이블 규모를 확장하는 등 활동 영역을 넓혀왔다.

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