지원금 풀리자 ‘동네 프랜차이즈’ 먼저 움직였다…버거·치킨·편의점까지 총력전

지갑이 닫힌 시기일수록, 한 번 열릴 때의 방향은 더 분명해진다. 정부 지원금이 풀릴 때마다 소비가 특정 업종으로 빠르게 쏠리는 이유다.

맘스터치 제공

2일 행정안전부와 기획재정부에 따르면 2020년 긴급재난지원금 지급 당시 외식·소매 업종 카드 매출은 단기간 두 자릿수 증가세를 보였다.

특히 지역 상권과 프랜차이즈 가맹점 중심으로 소비가 빠르게 유입되며 정책 효과가 곧바로 매출 상승으로 이어졌다. 지원금이 단순 보조가 아닌 ‘소비를 움직이는 계기’로 작동한다는 점이 확인된 셈이다.

이번 ‘고유가 피해지원금’ 역시 같은 흐름 위에 있다. 약 4조8000억원 규모로, 국민 70%에게 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지급된다. 사용처는 지역사랑상품권 가맹점과 연 매출 30억원 이하 매장으로 제한된다.

이 조건이 시장을 갈랐다. 대형 직영점보다 가맹점 비중이 높은 브랜드가 먼저 반응했다.

맘스터치는 전국 약 1490개 매장 중 99%가 가맹점이다. 구조 자체가 정책과 맞물린다.

본사는 각 매장에 ‘지원금 사용 가능’ 스티커 부착을 독려하고, 홈페이지와 SNS를 통해 사용 가능 매장을 안내하고 있다. 소비자가 매장에 들어오기 전 이미 선택을 끝내도록 만드는 방식이다.

지난해 소비쿠폰 당시에도 비슷한 방식으로 방문 유입을 끌어올린 경험이 있다. 이번에도 초반 수요를 얼마나 빠르게 흡수하느냐에 초점을 맞췄다.

치킨 프랜차이즈도 대응 속도가 빠르다.

bhc와 교촌치킨은 전국 가맹망을 기반으로 지역 상권과의 접점을 넓히고 있다. 배달 중심 구조를 유지하면서도 매장 방문과 포장 수요를 동시에 끌어들이는 전략이다.

지원금 사용 가능 여부 안내와 프로모션을 병행해 ‘쓸 수 있는 브랜드’라는 인식을 선점하는 데 집중하고 있다.

편의점 업계는 접근성을 앞세운다.

CU와 GS25는 전국 촘촘한 점포망을 기반으로 사용 가능 안내를 강화하고 있다.

소액 결제가 가능한 구조 덕분에 ‘남은 금액을 쓰는 곳’으로도 기능한다. 즉석식품과 간편식, 주류와 간식까지 상품 구성이 넓어 지원금 소비를 빠르게 흡수할 수 있는 구조다.

지금 경쟁의 핵심은 가격이 아니다. ‘사용 가능 여부를 얼마나 먼저 인지시키느냐’다.

지원금은 사용 기한이 있는 소비다. 결국 소비자는 가장 먼저 떠오르는 브랜드, 가장 쉽게 쓸 수 있는 매장을 선택하게 된다.

업계 관계자는 “지원금은 할인보다 편의성이 더 크게 작용한다”며 “가맹점 밀도와 안내 속도가 매출을 좌우하는 구조”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지