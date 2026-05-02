주말 장바구니 잡아라…유통가, 5월 할인전 ‘총출동’

주말을 앞두고 유통업체들의 할인전이 한꺼번에 문을 열었다.

쿠팡 제공

캠핑·러닝 같은 야외활동 상품부터 기저귀·생리대 등 생활필수품, 뷰티 선물세트와 여름 패션까지 카테고리도 넓어졌다. 가정의 달 선물 수요와 초여름 야외활동 수요가 겹치는 시점에 소비자를 먼저 붙잡으려는 움직임이다.

2일 산업통상부에 따르면 2026년 3월 주요 유통업체 매출은 전년 동월보다 5.6% 증가했다. 온라인 매출은 8.1%, 오프라인 매출은 1.9% 늘었다. 다만 한국은행이 발표한 4월 소비자심리지수는 99.2로 전월보다 7.8p 하락했다. 소비 회복 기대와 지갑을 닫는 심리가 동시에 나타나는 상황에서, 유통업체들은 할인과 체험을 앞세워 주말 집객 경쟁에 나섰다.

쿠팡은 오는 11일까지 ‘스포츠 페스타’를 열고 캠핑·러닝·수상 스포츠 등 아웃도어 상품을 할인 판매한다.

이번 행사에는 나이키, 아디다스, 아레나, 아이두젠, 미코우 등 글로벌 브랜드와 국내 중소 브랜드 100여 곳이 참여한다.

캠핑 카테고리에서는 아이두젠 등의 원터치 팝업 텐트 상품이 행사 대상에 포함됐다. 패스트캠프 베이직3 PLUS+, 패스트캠프 슈퍼빅 5, 패스트캠프 테라4 아웃돔 등 나들이철 수요가 높은 제품을 전면에 배치했다.

와우회원 대상 쿠폰 혜택도 제공한다. 2만원, 5만원, 7만원 이상 구매 시 각각 2000원, 8000원, 1만5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

SSG닷컴은 6일까지 ‘맘앤베이비 특가 위크’를 진행한다.

기저귀와 여성 위생용품 주요 상품을 1+1 특가로 선보이는 행사다. 기저귀 카테고리에서는 여름용 신제품을 비롯해 하기스 주요 품목이 대상에 포함됐다.

생리대는 좋은느낌, 화이트, 쏘피, 건강한면 등 대표 상품을 중심으로 구성했다.

같은 기간 이마트 ‘고래잇 페스타’ 온라인 행사도 함께 열린다. SSG닷컴은 신선식품과 가공식품을 최대 50% 할인해 장보기 수요까지 함께 끌어오겠다는 전략이다.

W컨셉은 11일까지 ‘럭셔리 뷰티 프리미엄 기프트’ 행사를 진행한다.

가정의 달 선물 수요를 겨냥해 메이크업, 헤어·바디, 스킨케어 상품을 카테고리별로 묶어 선보인다.

행사에는 바비브라운, 나스, 케라스타즈, 모로칸오일 등 럭셔리 뷰티 브랜드가 참여한다. 참여 브랜드 상품은 최대 50% 할인 혜택을 제공하고, 추가 20% 할인 쿠폰도 마련했다.

단순 가격 할인보다 ‘선물하기 좋은 상품’을 앞세운 점이 특징이다. 부모님·배우자·지인 선물 수요가 몰리는 5월 초반에 프리미엄 뷰티 소비를 선점하려는 의도로 풀이된다.

롯데온은 10일까지 ‘패션 세일 라인업’을 진행한다.

봄·여름 시즌 패션 상품을 중심으로 반소매 티셔츠, 가벼운 바람막이 등 초여름에 활용하기 좋은 상품을 선보인다.

행사 기간에는 매일 인기 브랜드를 공개하는 ‘오늘의 브랜드’와 한정 수량 특가 상품도 운영한다. 최대 10% 중복 쿠폰도 제공한다.

어린이날 이후 주말 수요를 겨냥한 체험 행사도 이어진다. 롯데온은 17일까지 ‘롯데 키즈 아트 스테이션(KiAS)’ 사전 예약을 받는다.

이 행사는 잠실 롯데타운 월드파크 광장에서 열린다. 기존 ‘롯데백화점 어린이 미술대회’를 새롭게 구성한 프로그램으로, 롯데백화점은 디즈니와 협업해 ‘스타워즈’ 신작 ‘만달로리안과 그로구’ 테마를 활용한 창작 미션 프로그램을 운영한다. 사전 예약자는 무료로 참여할 수 있다.

유통업계 한 관계자는 “5월 초는 선물, 나들이, 여름 준비 수요가 한꺼번에 움직이는 시기”라며 “소비심리가 강하게 살아났다고 보기는 어렵지만, 할인 폭과 체험 요소를 결합하면 주말 집객 효과를 기대할 수 있다”고 말했다.

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