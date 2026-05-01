부대옥, 홍콩에 매장 열고 해외 진출

부대찌개 전문 브랜드 ‘부대옥’이 홍콩에 해외 매장 1호를 열었다. 부대옥 홍콩점은 마스터프랜차이즈 형태가 아닌, 홍콩에 거주 중인 한국 교민 운영자가 직접 운영하는 매장이다.

부대옥은 지난달 17일 홍콩점이 문을 열고 영업을 시작했다고 1일 밝혔다. 국내 중심으로 매장을 확장하던 부대옥이, 홍콩 진출을 결정하게 된 계기는 홍콩점을 맡고 있는 현 운영자의 권유가 있었다. 지난해 홍콩에 거주 중인 운영자가 부대옥 브랜드를 접한 뒤 관심을 가지고 직접 한국 회사에 연락을 보냈다. 이후 국내 부대옥 가맹점을 직접 방문해 식사한 뒤, 홍콩에 매장을 열자고 제안했다. 이에 부대옥은 시장조사를 포함한 준비를 거쳐 4월 17일, 부대옥 홍콩점을 정식으로 열었다.

부대찌개 전문 브랜드 부대옥이 홍콩에 해외 매장 1호를 열었다. 사진은 부대옥 홍콩점 전경. 부대옥 제공

홍콩점은 초기임에도 불구하고 별도의 대대적인 홍보나 광고 없이 하루 매출 500만 원을 돌파하며 좋은 출발을 보이고 있다. 임성식 부대옥 대표는 “현재 방문 고객의 90% 이상이 홍콩 현지인일 정도로 현지 반응이 뜨겁고, 식사 후 음식물 잔반도 거의 나오지 않을 만큼 메뉴에 대한 만족도도 높게 나타나는 중이다”고 밝혔다.

현재 부대옥 홍콩점은 영업을 이어가면서 매장 인테리어와 외관을 보완해가고 있다. 아직 완성형 매장이라기보다는, 현지 상황에 맞춰 빠르게 적응하고 발전해가는 과정에 있는 매장이란 설명이다.

임 대표는 “홍콩점이 단순한 해외 매장 오픈을 넘어, 한국 부대찌개의 맛과 따뜻한 식문화를 홍콩 현지에 알리는 의미 있는 시작이라고 생각한다”며 “앞으로도 현지 고객들의 반응을 바탕으로 더욱 완성도 높은 매장으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지