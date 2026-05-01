‘전면 파업’ 삼성바이오 “생산 차질로 1500억 손실…책임 통감”

전면 파업 사태를 맞은 삼성바이오로직스가 약 1500억원 수준의 손실이 발생한 것으로 추산된다며 “책임감을 가지고 사태 해결에 임하겠다”고 밝혔다.

회사는 1일 오후 입장문을 내고 “파업으로 인한 생산 차질에 대해 무거운 책임을 통감하고 있다”며 “추가적인 피해 예방과 기업환경 정상화에 역량을 집중하고 있다”고 설명했다.

노동조합 전면 파업 첫째 날인 1일 오전 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장에 적막감이 흐르고 있다. 연합뉴스

삼성바이오로직스는 “특히 고객사 피해를 최소화하기 위해 가능한 모든 조치를 강구할 것이며, 향후 추가 피해를 최소화할 수 있도록 대응에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 이어 “오는 4일 중부지방고용노동청 중재로 예정된 대화에 성실히 임할 것”이라며 “하루빨리 일터의 평온을 되찾을 수 있도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.

삼성바이오로직스는 임단협 타결을 위해 노동조합 측과 지난 3월 23일 조정 중지 전까지 13차례 교섭과 두 차례 대표이사 미팅을 진행하며 대화를 지속해 왔으나 합의에 이르지 못했다고 전했다.

회사는 “평균 14% 수준의 임금 인상, 1인당 3000만원 격려금 지급 등 노조 측의 임금 상향과 타결금 등 요구안은 현재 회사의 지급 여력과 향후 성장을 위한 재원 확보를 고려했을 때 현실적으로 수용하기 어려워 교섭에 난항을 겪어왔다”고 설명했다.

이어 “기업의 인사권, 경영권과 직결된 요구사항은 회사 입장에서 수용하기 어려워 회사 안과 조합 요구안의 갭(차이)을 지난 한 달 좁힐 수 없었고, 협상 접점을 찾기 어려웠다”면서도 “회사는 교섭의 끈을 놓지 않고 대화를 지속해 왔다”고 주장했다.

삼성바이오로직스는 이날부터 진행되는 전면 파업에 앞서 지난달 28∼30일 진행된 부분 파업에 따라 일부 공정이 중단됐다고 밝혔다.

회사는 “파업으로 인한 유·무형의 손실을 예방하기 위해 노력했으나 예고 시점보다 이른 4월28일부터 자재 소분 부서의 선제적 파업이 발생, 의약품 생산에 필수적인 원부자재가 적기에 공급되지 못했다”며 “의약품 생산에 필수적인 원부자재 공급에 난항을 겪으면서 모든 제품의 정상 생산은 어려워질 수밖에 없었다”고 했다.

이어 “회사는 긴급히 가용 인력을 활용한 비상 대응에 적극 나섰지만 일부 배치의 생산을 불가피하게 중단할 수밖에 없었으며 여기에 항암제, 인체면역결핍바이러스 치료제 등 환자 생명에 직접적 영향을 주는 제품도 있었다. 이로 인해 약 1500억원 수준의 손실이 발생한 것으로 추산한다”고 말했다.

그러면서 “이는 생산 차질을 최소화하고 고객사와의 신뢰를 지키기 위한 경영상 불가피한 선택이었음을 명확히 밝힌다”고 덧붙였다.

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