부부 숨진 불난 아파트, 이미 경매 넘어갔었다…“아내는 화재 전 사망”

2명이 숨지고 6명이 다친 경기 의왕시 내손동 아파트 화재는 가스 폭발이 원인으로 추정됐다. 해당 집은 경매에 넘어가 매각됐던 상태로, 경찰은 숨진 부부 중 아내는 화재 전 이미 사망한 것으로 봤다.

지난달 30일 경기 의왕시 내손동 아파트 단지에서 화재가 발생해 연기가 피어 오르고 있다. 경기도소방재난본부 제공

의왕경찰서와 경기남부경찰청 과학수사대, 국립과학수사연구원, 경기도소방재난본부 등은 1일 오전 10시30분부터 화재가 발생한 아파트 14층을 중심으로 합동 감식을 진행했다.

경찰 등은 감식에서 주방 쪽 가스 밸브가 열려있던 것을 확인하고 이와 관련한 잔해물을 국과수에 분석 의뢰했다.

앞서 전날 오전 10시30분쯤 이 아파트 14층 세대에서 불이 나 60대 남성 A씨가 추락해 숨졌고, 화장실에서는 아내인 50대 B씨가 숨진 채 발견됐다.

2명이 숨지고 6명이 다친 경기도 의왕시 아파트 화재 현장에서 1일 경찰과 소방, 국립과학수사연구원 등 관계자들이 화재 원인을 찾기 위해 감식을 하고 있다. 의왕=연합뉴스

A씨 옷에서는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적힌 유서가 발견됐다.

A씨 부부가 살던 곳은 지난해 경매에 넘어가 지난 2월 낙찰됐고, 지난달 소유권까지 넘어간 상태였던 것으로 알려졌다. 사고 당일은 법원의 강제 집행이 예정된 날이었다고 한다.

사고 목격자들은 “펑 소리가 몇 번 난 뒤 사람이 뛰어내렸다”고 말한 것으로 전해졌다.

8명의 사상자가 발생한 경기 의왕시 내손동 아파트 화재 현장에서 1일 국과수·경찰·소방 관계자들이 합동감식을 하고 있다. 의왕=뉴시스

또 다른 주민 6명은 연기를 흡입하는 등 경상을 입었다. 이 중 2명은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며, 나머지 4명은 부상이 경미해 현장에서 귀가했다.

이날 감식을 진행한 경찰 관계자는 “현장에서 인화성 물질은 발견되지 않아 가스 폭발이 원인으로 추정된다”며 “숨진 아내는 부검 결과 불이 나기 전 이미 사망한 것으로 보인다”고 말했다.

불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있다. 해당 아파트는 2002년 준공돼 당시 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무였던 규정이 적용돼 화재가 발생한 14층에는 설치되지 않았다.

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