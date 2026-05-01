서울시선거관리위원회, 제9회 전국동시지방선거 투표참여 홍보캠페인 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

1일 서울 성동구 서울숲에서 서울특별시선거관리위원회 관계자들이 제9회 전국동시지방선거 투표참여 홍보캠페인을 하고 있다.

오는 6월 3일에 열리는 제9회 전국동시지방선거는 민선 8기의 시도지사 및 시군구청장과 광역 및 기초단체 의회 의원, 교육감의 후임자 및 연임자를 뽑는 것으로, 당선자는 민선 9기 광역단체장 및 기초단체장, 광역 및 기초단체 의회 의원, 교육감이 된다. 또한 국회의원 재보궐선거와 동시에 치뤄진다. 사전투표는 (5. 29. ~ 5. 30. 오전 6시 ~ 오후 6시) 와 선거일 투표(6. 3. 오전 6시 ~ 오후 6시)이고 개표는 투표 종료시 즉시 실시된다.

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