북한, 트럼프 방중 앞두고 외교채널 복원…폴란드 대사대리 평양 부임

트럼프 미국 대통령의 5월 14일 방중을 앞두고 북한이 외교 채널 복원에 나서고 있다. 코로나19 이후 장기간 봉쇄됐던 북한이 점진적으로 빗장을 여는 모습이다.

세계일보 취재 결과, 아담 디슐레프스키 주북한 폴란드 대사대리가 지난달 평양에 부임한 것으로 확인됐다. 평양에 폴란드 대사대리가 부임한 것은 2020년 12월 북한의 국경 봉쇄로 폴란드 대사관 공관원 전원이 철수한 이후 5년 반 만이다.

아담 디슐레프스키 전 청두 폴란드 총영사가 지난달 평양에 부임해 주북한 폴란드 대사대리로 활동 중이다. 폴란드 외교부 제공

디슐레프스키 대사대리는 부임 이전 필리핀 대사대리와 중국 청두 총영사를 지낸 아시아 지역 전문가로 알려졌다. 폴란드는 2024년 11월 북한 대사관 재가동을 공식화했지만, 이후에도 베이징을 거점으로 북한 관련 업무를 사실상 비상주 방식으로 관리해왔다. 현재 서방국 가운데서는 폴란드와 스웨덴 등 소수 국가만이 평양에 대사관을 가동하고 있다.

북한 역시 외교 채널 정비에 속도를 내고 있다. 북한 외무성은 지난달 홍광일을 주인도네시아 대사로 임명했다고 발표했다. 주인도네시아 북한대사는 자카르타에 사무국을 둔 아세안(ASEAN) 주재 대사를 겸하는 핵심 외교 거점이다.

현재 주아세안 미국대표부는 조이 사쿠라이 대사대리가 이끌고 있으며, 케빈 김 전 주한미국대사대리가 주아세안 대사로 지명된 상태다. 사쿠라이 대사대리도 지난해 중순까지 주한미국대사관 차석을 지냈다.

리카르두 프리모 포르투갈 주북한 브라질 대사 내정자는 이르면 이달 말 평양에 부임할 것으로 알려졌다. 브라질 상원 제공

북한의 외교 개방 움직임은 중남미로도 확산되는 분위기다. 리카르두 프리모 포르투갈 주북한 브라질대사 내정자는 지난 4월 28일(현지시간) 브라질 상원 본회의에서 찬성 45표로 인준을 통과했으며, 외교가에서는 이르면 이달 말 평양 부임 가능성이 거론된다. 포르투갈 대사는 상원 인준 청문회에서 대북 제재로 중단된 투자 재개와 농업 협력 복원을 주요 과제로 제시했다.

이와 맞물려 북한도 대외 채널 정비를 병행하는 모습이다. 송세일 전 북한 외무성 아프리카·아랍·라틴아메리카 국장은 지난달 브라질 외무부에 신임장을 제출하고 공식 활동을 시작했으며, 북한 외무성은 같은 달 스웨덴과 영국 주재 대사로 각각 김철해와 문명신을 임명했다.

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