"의왕 아파트 화재 원인 가스 폭발 추정"…아내는 화재 전 사망

2명이 숨지고 6명이 다친 경기 의왕시 내손동 아파트 화재는 가스 폭발이 원인일 가능성이 큰 것으로 나타났다.



1일 경기 의왕경찰서와 경기남부경찰청 과학수사대, 국립과학수사연구원, 경기도소방재난본부 등은 이날 오전 10시 30분부터 화재가 발생한 아파트 14층 세대를 중심으로 감식을 했다.

2명이 숨지고 6명이 다친 경기도 의왕시 아파트 화재 현장에서 1일 경찰과 소방, 국립과학수사연구원 등 관계자들이 화재 원인을 찾기 위해 감식을 하고 있다.

경찰 등은 감식에서 주방 쪽 가스 밸브가 열려있던 것을 확인, 이와 관련한 잔해물을 국과수에 분석 의뢰했다.



앞서 전날 오전 10시 30분께 이곳에서 폭발음과 함께 불이 나 세대 거주자인 60대 남성 A씨가 추락해 사망했고 세대 내 화장실에서 아내인 50대 B씨가 숨진 채 발견됐다.



A씨 옷에서는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 적힌 유서가 발견됐다.



이날 감식을 진행한 경찰 관계자는 "현장에서 인화성 물질은 발견되지 않아 가스 폭발이 원인으로 추정된다"며 "숨진 아내는 부검 결과 불이 나기 전 이미 사망한 것으로 보인다"고 말했다.



불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8천800여㎡ 규모로 총 78세대가 거주하고 있다.



해당 아파트는 2002년 준공돼 당시 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무였던 규정이 적용됐던 관계로 화재가 발생한 14층에는 설치되지 않았다.

<연합>

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