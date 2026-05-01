제44회 대한민국사진대전 대상에 장재기 작가의 ‘기억의 조각들’

장재기 작가의 ‘기억의 조각들’이 제44회 대한민국사진대전에서 대상의 영예를 차지했다.
(사)한국사진작가협회(이사장 유수찬)는 지난달 24일 서울 양천구 대한민국예술인센터에서 대한민국사진대전 심사를 해 장 작가의 작품을 대상으로 선정했다고 1일 밝혔다. 최우수상에는 오금희 작가의 ‘발 끝에 새겨진 시간’이, 우수상에는 박명희 작가의 ‘여정’과 오미숙 작가의 ‘색의 리듬’이 이름을 올렸다. 더불어 특선 35점, 입선 316점까지 포함해 총 355점이 수상작으로 선정됐다.
이날 공개로 진행된 심사에는 대회장인 유수찬 이사장을 비롯해 최차열 심사위원장, 최재영 부위원장, 김정식 운영위원장 등이 참여했으며, 이를 관람객 100여명이 현장에서 지켜봤다. 이번 공모전에는 총 1776점의 작품이 접수됐다.
시상식은 6월 13일 강원 영월문화예술회관 대강당에서 열린다. 수상작을 볼 수 있는 특별전은 같은 달 5일부터 28일까지 영월 동강 사진박물관에서 개최될 예정이다.
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