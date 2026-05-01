국힘, 이진숙·이용 등 단수공천…'정진석 출마' 충남 공주 보류

국민의힘은 1일 6·3 국회의원 재·보선 선거 공천 신청을 접수한 10곳 중 7곳에 대해 단수 공천을 하고 부산 북갑은 양자 후보 경선을 실시하기로 했다.

대구 달성군 이진숙(왼쪽)·경기 하남갑 이용. 연합뉴스

윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 정진석 전 국회부의장이 출마한 충남 공주·부여·청양은 7명의 신청자가 몰렸으나 일단 공천 심사를 보류하기로 했고, '험지'로 꼽히는 전북 군산·김제·부안군은 재공모한다.

박덕흠 공천관리위원장은 이날 여의도 당사에서 브리핑을 열어 공관위 회의 결과 이같이 결정했다고 밝혔다.



한동훈 전 대표가 무소속으로 출마하는 부산 북갑에는 박민식 전 국가보훈부 장관과 이영풍 전 KBS 기자 간 양자 경선을 통해 최종 후보를 결정하기로 했다.

부산 북갑 경선하는 박민식 전 국가보훈부 장관(왼쪽)과 이영풍 전 KBS 기자. 연합뉴스

추경호 전 의원의 대구시장 후보 선출로 보선이 열리는 대구 달성군에는 최근 공관위의 '컷오프' 결정을 수용해 대구시장 불출마를 선언한 이진숙 전 방송통신위원장이 단수 공천됐고, 보수 세가 강한 울산 남갑에는 방통위 부위원장 출신의 김태규 현 당협위원장이 단수 공천을 받았다.



6명이 몰린 경기 하남갑에는 친윤(친윤석열)계로 비례대표 의원을 지낸 이용 현 당협위원장이 단수 공천됐다.



인천 연수갑에는 비공개로 공천을 신청했던 박종진 인천 서구을 당협위원장이 단수 추천됐다.

인천 계양을 심왕섭(왼쪽부터)·광주 광산을 안태욱·제주 서귀포 고기철. 연합뉴스

'험지'에 출마할 후보들도 각 지역 연고가 깊은 '토박이'들로 확정됐다.



이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을에는 심왕섭 환경조경발전재단 이사장이, 광주 광산을에는 안태욱 전 광주시당위원장이, 제주 서귀포시는 고기철 제주도당위원장이 각각 단수 공천을 받았다.



공관위는 7명의 신청자가 몰린 충남 공주·부여·청양 공천은 보류하기로 의결했다.



이날 중앙당 공관위는 공천 접수를 한 지 하루 만에 신청자 전원을 대상으로 서류 심사와 면접을 실시해 '속전속결'로 단수 공천을 발표했다.



이밖에 공관위는 경기 시흥시장, 전북 전주시장 후보도 재공모하기로 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지