오세훈 “삼성전자 노조 ‘1인당 6억원’ 성과급 요구, 사회적 공감대 벗어나” [6·3의 선택]

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 노동절인 1일 이동노동자쉼터에서 배달 라이더를 만나는 것으로 공개 일정을 시작했다. 그는 이날 삼성전자 노동조합의 ‘1인당 6억원’ 성과급 요구를 언급하며 “사회적인 공감대에 분명히 벗어나 있다”고 지적했다.

오 후보는 이날 오전 광진구 이동노동자쉼터를 찾아 라이더들에게 “박탈감이 심하겠다. 어느 회사 다니는 분들은 성과급으로 몇억원을 달라고 해 세간에서 화제인데 힘 빠지죠”라고 물었다. 영업이익 15% 성과급을 요구하며 총파업을 예고한 삼성전자 노조를 에둘러 비판한 셈이다. 그러자 한 라이더는 “노동절에 노동자는 (시급을) 2.5배 더 준다고 하는데, 저희는 배달료가 많이 내려 (1건당) 2500원도 보장 못 받는 현실”이라며 “아무래도 박탈감을 좀 많이 느끼고 있다”고 답했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보. 연합뉴스

오 후보는 “비정규직과 정규직 간 격차가 벌어지고 있어 큰일이다. 어떻게든 지원책을 찾겠다”며 “배달 노동자들의 안전 문제도 빨리 챙기겠다”고 약속했다.

그는 취재진과 만난 자리에서도 “삼성전자 (노조가 1인당) 6억원 정도를 성과급으로 요구하는 것으로 알려졌는데, 사회적인 공감대에 분명히 벗어나 있다”고 꼬집었다. 이어 “삼성전자가 이렇게 큰 이익을 낼 수 있는 바탕에는 정부를 비롯한 사회적 지원, 오늘날이 있기까지 자본을 투입해 연구개발(R&D) 비용을 댄 소액주주들이 있는데 오롯이 노동자들이 성과를 독차지하겠다는 것”이라며 “긴 안목에서 반도체 산업이 국제적 경쟁력을 유지할 수 있도록 지혜로운 협상 자세가 필요하다”고 주문했다.

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