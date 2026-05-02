“기부하면 주유권까지”…봉화군, 고향사랑기부제 1석 4조 이벤트

경북 봉화군은 5월 가정의 달을 맞아 31일까지 한 달간 ‘답례품 업 주유권 보너스’를 주제로 고향사랑기부제 경품 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다. 고향사랑기부제 참여 확산과 지역 특산품 홍보를 위해서다.

이벤트는 봉화군 고향사랑기부제 답례품 가운데 특산품 5종을 특별 증량해 제공한다. 행사 기간 중 군에 건당 10만원 이상 기부하고 답례품 선택까지 완료한 기부자 가운데 선착순 200명에게는 모바일 주유상품권 1만원권을 추가 경품으로 제공한다.

군은 행사를 통해 기부자가 세액공제 혜택은 물론 기부액의 30% 이내에서 제공되는 답례품과 특별 증량 혜택, 주유상품권까지 받을 수 있어 실질적인 만족도가 높을 것으로 기대하고 있다. 경품 제공 대상자는 행사 종료 후 확인 절차를 거쳐 6월5일 개별 통보한다.

금대원 군 재정과장은 “고향사랑기부제 활성화를 위해 1석 4조의 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 홍보와 이벤트를 통해 더 많은 사람이 고향사랑기부제에 관심을 두고 기부에 동참할 수 있게 하겠다”고 말했다.

고향사랑기부금은 고향사랑e음과 위기브 홈페이지를 통해 온라인으로 기부할 수 있고 전국 NH농협은행 영업점 방문을 통해서도 참여할 수 있다.

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