급한 불 끈 홈플러스, 다시 일어설까…노조 “월급 포기해서라도 영업 정상화”

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 가결 시한이 7월초로 추가 연장되면서 한차례 급한 불을 끈 가운데, 노동조합이 이를 환영하며 “월급을 포기해서라도 영업 정상화를 이루겠다”는 입장을 밝혔다.

1일 홈플러스일반노동조합에 따르면, 노조는 전날 열린 제30차 정기대의원회대회에서 이같이 결의했다.

지난 4월30일 홈플러스 전경. 뉴시스

노조는 “홈플러스의 지속 가능성을 확보하기 위해 임금을 포기하고 해당 재원이 전액 영업 정상화와 상품 공급에 투입되도록 해야 한다”고 말했다.

사측과 최대 채권자인 메리츠금융그룹의 지원도 촉구했다.

노조는 “긴급운영자금(DIP)을 즉시 투입해 회생 기간 중 운영 동력을 유지해야 한다”며 “브릿지 대출도 신속히 결정해달라”고 말했다. 이어 “노동자의 임금과 홈플러스 익스프레스 매각 대금, DIP 자금 등 모든 가용 재원이 영업 정상화에 집중해야 한다. 회생 연장 기간이 단순한 시간 벌기가 아니라 홈플러스 재도약의 발판이 되길 바란다”고 말했다.

앞서 홈플러스의 회생계획안 가결 시한은 3월 4일이었지만 이달 4일까지 늘어난 데 이어, 이번에 7월 3일까지로 한 차례 추가 연장됐다. 재판부는 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스 부문 매각 절차와 후속 조치가 제대로 마무리되길 기다릴 필요가 있다고 보고 이 같은 결정을 내렸다.

이에 사측은 “회생 가능성을 제도적으로 인정한 것”이라면서도 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 긴급 자금 지원을 재차 요구한 상태다. 홈플러스는 전날 입장문에서 “실질적인 회생 지속 여부는 단기 유동성 확보에 달린 상황”이라고 말한 바 있다. 현재 진행 중인 익스프레스 매각으로 자금이 유입될 예정이지만, 자금이 유입되기 전 ‘유동성 공백’이 불가피한 만큼 자력 대응에 한계가 있다는 설명이다.

홈플러스는 지난해 3월 선제적 구조조정을 위한 기업 회생 절차를 신청했으며 1년 넘게 기업회생절차를 밟고 있다. 홈플러스 관리인은 지난해 12월 DIP 금융을 통한 3000억원 신규 차입과 슈퍼마켓 사업 부문 매각 등을 담은 구조혁신형 회생계획안을 제출했다. 이 계획안의 가결 기한은 원칙적으로 회생절차 개시 결정일로부터 1년 후인 3월 4일이었지만, 법원은 홈플러스 슈퍼마켓 부문 매각 상황을 확인할 필요가 있다는 이유로 1차 연장을 허가했다.

홈플러스와 매각 주간사 삼일회계법인은 슈퍼마켓 부문인 홈플러스 익스프레스 매각의 우선협상대상자로 하림그룹(NS홈쇼핑)을 선정했다. 양측은 현재 세부 협상을 진행 중이다.

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