"세계에서 가장 폐쇄적 나라"…북한, 언론자유지수 최하위 기록

북한이 지난해에 이어 올해도 언론자유지수 최하위권을 기록했다고 미국 자유아시아방송(RFA)이 지난달 30일 국경없는 기자회 자료를 인용해 보도했다.

RFA에 따르면, 국경 없는 기자회가 공개한 ‘2026 언론자유지수’에서 북한은 지난해에 이어 180개국 가운데 최하위권인 179위에 올랐고, 점수는 100점 만점에 12.67점을 기록했다.

북한 농장 관계자들이 컴퓨터를 사용하고 있다. 노동신문·뉴스1

북한보다 순위가 낮은 국가는 동아프리카의 에리트레아뿐이다.

RSF는 “서류상으로는 아시아의 거의 모든 국가가 언론 자유를 인정하고 있지만 실제로는 그 원칙이 침해되고 있다”며 “북한이 가장 극단적인 사례”라고 지적했다.

RFA는 “언론 자유가 북한 헌법에 명시돼 있지만 이는 전적으로 허구에 불과하다”며, 북한은 언론 독립성이 완전히 금지되고 정권 선전만이 활발히 이뤄지는 “지구상에서 가장 폐쇄적인 정권 중 하나”라고 설명했다.

북한은 순위와 종합 점수는 지난해와 같거나 거의 비슷했지만 세부 지표에서는 차이를 보였다.

경제 지표는 4점 이상 올랐으나 사회·문화 지표는 4점 이상 떨어졌다.

경제 측면에선 “최근 몇 년 동안의 경제 실정 이후 민간 경제에 대한 통제를 완화했다”며 “전국적으로 400개 이상의 장마당이 운영되고 있어 이를 통한 정보 유통이 이뤄지고 있다”고 진단했다.

외부 정보를 접하다가 적발되면 가혹한 처벌을 피할 수 없지만, 여전히 USB 메모리를 통한 한국 TV 프로그램과 영화가 유통되고 있는 점도 경제 지표 상승에 반영됐다.

사회·문화 면에선 휴대전화를 널리 보급하고 있음에도 불구하고 당국이 국가 내부망 안에서 통신을 완전히 통제할 수 있는 기술을 개발했고, 주민들은 여전히 외국에서 전해진 정보를 접했다는 이유로 정치범수용소에 보내지고 있다고 지적했다.

올해 언론이 가장 자유로운 나라로는 노르웨이가 선정됐고, 한국은 47위, 일본은 62위, 미국은 64위를 기록했다.

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