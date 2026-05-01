노동절 양대노총과 靑서 만난 李 “‘친노동은 반기업’ 이분법 깰 때”

이재명 대통령은 노동절인 1일 “‘친노동은 반기업’, ‘친기업은 반노동’이라는 이 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있다”며 “노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다”고 말했다. 양대 노총과 노동자, 경영계를 초청해 역대 첫 청와대 노동절 기념식을 개최한 이 대통령은 노동이 존중받는 사회와 더불어 ‘상생의 생태계’를 조성하겠다는 의지를 드러냈다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 “노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다”며 이같이 밝혔다. 이날 기념식에는 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장 등 양대 노총 지도부뿐만 아니라 손경식 한국경영자총협회장, 송치영 소상공인연합회장 등 경영계 인사도 자리했다. 이 대통령은 “기업 없는 노동자도 없고, 노동자 없는 기업도 없다”고 역설했다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 양대 노총 위원장을 비롯한 참석자들과 국민의례를 하고 있다. 청와대가 노동절 기념식을 개최한 것은 사상 처음이며, 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것도 이번이 처음이다. 왼쪽부터 김동명 한국노총 위원장, 이 대통령, 양경수 민주노총 위원장. 연합뉴스

청와대가 노동절 기념식을 개최한 건 이번이 처음이고, 노동계를 대표해 한국노총과 민주노총이 노동절 행사를 함께하는 것 또한 역대 최초다.

이 대통령은 “지금 이 자리에 노동계와 경영계가 함께하는 것 자체가 존중과 상생을 위한 그간의 노력을 보여준다고 생각한다”며 “대화의 첫걸음은 이미 준비 과정에서부터 시작됐다. 모두가 함께 상생의 밑그림을 그려나가기 시작했다는 사실 그 자체, 그것이 바로 오늘 노동절의 가장 큰 의미 중 하나”라고 짚었다. 이 대통령은 “노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 ‘진짜 성장’을 반드시 실현하겠다”고 약속했다.

인공지능(AI)이 산업의 판을 흔드는 대전환 속에서도 상생의 길을 찾고 노동자들과 함께 지속가능한 미래를 만들어가겠다는 의지도 피력했다.

이 대통령은 “생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다”며 “노동자는 일터에서 생산으로 우리의 경제를 지탱하고, 일터 밖에서는 소비자로서 경제 발전을 이끄는 가장 중요한 경제의 주체이기 때문”이라고 했다. 그러면서 “피할 수 없는 변화의 물결이라 하더라도 함께 사는 상생의 길을 찾아내는 것이 우리 모두의 지속가능한 내일을 위한 길”이라며 “우리 정부는 대전환의 과정에서 일하는 국민 한 분 한 분이 더 안전하고, 더 공정하며, 더 당당하게 자신의 삶을 꾸려 나갈 수 있도록 각별히 보살피겠다”고 다짐했다.

이 대통령은 산업재해 예방과 보편적 노동기본권 확대에 더 힘을 쏟겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “일터의 안전만큼은 결코 양보하거나 타협하지 않겠다”며 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 그런 정상적인 나라를 반드시 만들 것”이라고 말했다. 이어 “모든 노동자가 노동기본권을 누릴 수 있게 하겠다”며 “정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 살피겠다”고 밝혔다.

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