김진아 차관, G7 개발장관회의 참석…국제개발협력 방향 논의

김진아 외교부 제2차관이 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 개발장관회의에 참석해 글로벌 복합위기 속 국제개발협력의 방향성을 논의했다.

1일 외교부에 따르면 김 차관은 올해 G7 의장국인 프랑스의 초청으로 지난달 29일부터 이틀간 파리에서 열린 회의에 참석해 주요 개발협력 현안을 놓고 의견을 교환했다.

김진아 외교부 제2차관이 올해 G7 의장국인 프랑스의 초청으로 파리에서 열린 G7 개발장관회의에 참석했다. 외교부 제공

김 차관은 국제개발협력이 민간 재원 확대와 다양한 개발 주체의 참여로 구조적 전환을 겪고 있다고 평가하면서, 효과적인 조정이 뒷받침되지 않을 경우 협력의 효과성이 저해될 수 있다고 지적했다. 이어 공여국 중심의 조정을 넘어 다양한 행위자를 포괄하는 ‘파트너 간 조화’ 접근의 필요성을 강조하며, 각 주체가 역할 분담과 비교우위에 기반한 협력을 강화해야 한다고 밝혔다.

이번 회의에는 G7 회원국 외에도 한국, 브라질, 인도, 케냐, 코트디부아르, 모로코 등이 초청국으로 참여했다. 한국은 올해 처음으로 G7 개발장관회의와 산하 작업반 회의에 주요 파트너 국가로 초청됐다. 김 차관은 회의 참석을 계기로 의장국인 프랑스 외교부 엘레오노르 꺄루아 국제파트너십담당 특임장관, 림 알라발리 라도반 독일 연방경제협력·개발부장관, 아야노 구니미츠 일본 외무성 부대신과 양자 면담을 갖고 협력 확대 방안을 논의했다.

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