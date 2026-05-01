롯데하이마트 5월 ‘가전절’… “인터넷 최저가 수준으로 할인”

롯데하이마트는 가정의 달을 맞아 인기 상품을 모아 할인하는 행사인 ‘가전절’을 진행한다.

롯데하이마트는 이달 전국 300여개 매장과 온라인 쇼핑몰에서 22개 인기 상품을 인터넷 최저가 수준에 제공한다고 1일 밝혔다.

1일 롯데하이마트가 가전절을 맞아 할인된 가격에 가전제품을 선보이고 있다. 뉴시스

가전절은 상∙하반기 연 2회 열리는 롯데하이마트만의 대표 할인 행사로, 인기 가전을 초특가에 선보이는 시그니처 프로모션이다. 이번에는 에어컨∙냉장고∙TV 등 대형 가전부터 밥솥∙청소기 등 주방 생활가전, 노트북∙태블릿 등 IT가전까지 다양한 품목을 선보인다.

김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 “어린이날과 어버이날, 황금연휴 등 선물 수요가 집중되는 시기를 겨냥해 연중 최대 수준의 프로모션 비용을 투입했다”고 말했다.

냉방가전 중에는 LG전자 ‘휘센 오브제컬렉션 쿨 2시리즈’ 199만5000원, 삼성전자 ‘비스포크 AI 무풍클래식 투인원’ 220만원 등 할인된 가격에 만나볼 수 있다. LG전자 ‘오브제컬렉션 4도어 냉장고’ 252만원, ‘오브제컬렉션 건조기(20㎏)’ 142만 5000원, 삼성전자 ‘올레드 4K 65형 TV’ 194만원 등 다양한 품목의 대형가전 행사상품도 인터넷 최저가 수준에 제공한다.

부모님 선물로는 쿠쿠전자 ‘인스퓨어 선풍기’ 7만3000원, 다이슨 ‘슈퍼소닉 블루코퍼 헤어드라이기’ 32만9000원, 필립스 ‘프로 파워 블렌더 5000 시리즈 믹서기’ 7만9000원, 쿠쿠전자 ‘트윈프레셔압력 전기밥솥(6인용)’ 39만9000원 등도 할인가에 선보인다. 자녀 선물 수요를 겨냥한 IT 가전 혜택도 강화됐다. LG전자 ‘그램북 (Microsoft Office Home 2024 패키지)’ 138만원, 레노버 ‘아이디어탭 11’ 28만원, 애플 ‘에어팟 4 액티브 노이즈 캔슬링’ 22만9000원에 준비됐다.

이 밖에 결혼을 앞둔 고객은 최대 9%, 이사를 준비하는 고객은 약 7% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

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