인천공항-印尼 바탐공항, 교육협력 추진

인천국제공항공사는 인도네시아 바탐 항나딤 국제공항 운영사인 PT BIB와 ‘교육 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 3일 밝혔다.

PT BIB는 공사가 바탐 민관협력사업(PPP)을 수행하기 위해 설립한 특수목적법인이다. 공사는 2021년 12월부터 바탐공항의 운영 및 유지보수를 맡아 2023년 흑자 전환, 2025년 조기 배당 수익 창출이라는 성과를 거뒀다.

지난달 29일 인천국제공항공사 회의실에서 열린 ‘교육 협력을 위한 양해각서 체결식’에서 김범호 인천공항공사 사장직무대행(왼쪽 네번째)과 PT BIB 아낭 세티아 부디(오른쪽 네번째) CEO가 협약서에 서명한 후 양 기관 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.

이번 협약은 양 기관 간 항공 전문인력 양성을 위한 교육 협력을 강화하고자 마련됐다. 양 기관은 △항공교육 및 훈련 프로그램 개발·운영 △교육과정 및 강사 교류 △교육과정 홍보 및 공동 마케팅 △정례회의 개최 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다.

이번 협약을 통해 공사는 핵심 해외사업 파트너인 바탐공항에 공항 운영 노하우와 함께 교육 인프라까지 체계적으로 전수할 것으로 기대하고 있다.

PT BIB 아낭 세티아 부디 CEO는 “바탐공항은 인도네시아의 대표적인 관광·물류 요충지인 바탐의 관문으로, 인천공항의 운영 노하우를 접목하여 성공적으로 운영되고 있다”며 “인천공항과의 교육 협력을 통해 항공 산업의 미래를 이끌 전문 인재들이 많이 양성되기를 기대한다”고 말했다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 협약을 통해 해외사업 거점인 바탐 현지 인력의 역량이 한층 강화될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 공사는 해외사업과 연계한 글로벌 교육을 확대해 분야 간 시너지를 창출하고 대한민국 항공 산업의 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편 공사 항공교육원은 2008년 개원한 이래 아태지역에서 유일하게 항공 분야 세계 3대 국제기구(ICAO, ACI, IATA)의 교육기관 인증을 모두 획득했다. 또 현재까지 162개국 약 1만 2240명의 해외 교육생을 대상으로 교육과정을 운영하고, 누적 약 88억 원의 글로벌 교육수익을 창출하는 등 아시아를 대표하는 항공교육기관으로 자리매김하고 있다.

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