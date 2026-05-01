李대통령 “소년공 출신 대통령으로서 노동자 목소리 화답”…노동절 기념사

이재명 대통령이 1일 노동절을 맞아 “노동 존중은 단지 배려나 시혜의 문제가 아니다”라며 “노동이 빠진 성장은 반쪽에 불과하고 지속 가능하지 않다”고 말했다.

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 2026 노동절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 “누구나 안전하게 일하며 나의 노동이 존중받길 바라는 마음은 시대가 달라져도 상황이 바뀌어도 결코 변하지 않을 것”이라며 “소년공 출신 대한민국 대통령으로서 막중한 사명감으로 노동자 여러분의 목소리에 화답하겠다”고 말했다.

그는 “저는 소년 ‘노동자’였고, 지금도 그 이름이 자랑스럽다”며 “그래서 ‘근로자의 날’이 아니라 ‘노동절’이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하게 다가온다”고 했다.

이어 “인공지능(AI)은 산업의 판을 뒤흔들며 일하는 방식을 바꾸고 있다. 기후 위기 역시 국가 경쟁력의 기준을 재편하고 있다”며 “그러나 생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해선 안 된다”고 말했다.

그러면서 “국민 대다수인 노동자의 미래가 없는 성장은 진짜 성장이라고 할 수 없다”며 “노동자는 일터에서 생산으로 우리 경제를 지탱하고, 일터 밖에서는 소비자로서 경제 발전을 이끄는 가장 중요한 경제 주체이기 때문”이라고 덧붙였다.

계속해서 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 나라를 반드시 만들겠다”며 “안전을 지키는 것은 비용이나 선택이 아닌, 국가와 기업이 반드시 지켜야 할 기본적인 책무라는 점을 분명히 하겠다”고 말했다.

또 “고용 형태와 일하는 방식이 다르다는 이유로 권리의 크기가 달라져서는 안 된다”며 “정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지, 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 살피겠다”고 말했다.

이 대통령은 “‘친노동은 반기업’, ‘친기업은 반노동’이라는 낡은 이분법을 깰 때 우리는 더 나은 미래로 나아갈 수 있다”며 “노사가 서로 존중하며 대화할 수 있는 상생의 생태계를 조성하겠다. 노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 ‘진짜 성장’을 실현하겠다”고 했다.

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