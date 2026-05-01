李 대통령 “자신만 살겠다고 과도한 요구”…삼성노조 파업 강행할까?

이재명 대통령이 일부 노조의 이기주의적 행태에 대해 강도 높게 비판했다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 30일 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만이 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다”고 밝혔다.

이 대통령의 이날 발언은 총파업을 예고한 삼성전자 노조를 에둘러 거론한 것으로 보인다. 삼성전자 노조는 영업이익의 15% 성과급을 요구하며 사쪽이 받아들이지 않은 경우 5월21일부터 18일간 총파업을 하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 “당연히 노동자뿐만 아니라 사용자도 노동자에 대해서 똑같은 생각을 가져야 되겠다”며 “우리 국민 모두가 가족 중에 누군가는 노동자이고 또 누군가는 사용자가 될 것이고 또 넓게 보면 모두가 똑같은 대한민국의 구성원이라고 생각하고 역지사지하면서 함께 사는 세상을 만들어 가면 좋겠다”라고 했다.

이어 “노동자들 상호 간의 연대의식도 발휘해 주면 좋겠다. 고용에 있어서 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은 같은 입장 가진 다른 노동자의 연대에서 나온다”며 “노동3권을 보장하는 이유도 바로 그런 것”이라고 말했다.

아울러 이 대통령은 63년 만에 법정공휴일로 지정된 첫 노동절을 앞두고 “올해부터 노동절이 노동이라는 정당한 이름을 되찾았을 뿐 아니라 법정공휴일로 지정돼 그 의미가 각별하다”고 말했다. 1963년 법 제정으로 시작된 ‘근로자의 날’은 지난해 10월 국회 본회의에서 ‘노동절 제정에 관한 법률’이 통과되며 명칭이 ‘노동절’로 바뀌었고, 첫 법정공휴일로 지정됐다.

23일 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 ‘투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4·23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

한편 삼성전자 노동조합이 예고한 총파업이 가까워져 오면서 청와대도 동향을 면밀히 주시하고 있다.

청와대 정책실은 최근 삼성전자 총파업이 현실화할 경우 한국 경제에 미치는 영향 등을 분석하는 보고서를 작성한 것으로 알려졌다.

삼성전자가 ‘반도체 슈퍼사이클(초호황기)’을 타고 회복한 경쟁력을 바탕으로 한국의 경제 성장률과 주식시장 호황 등까지 견인해 온 만큼, 실제 파업이 벌어질 경우 여러 영역에 영향을 미칠 수 있다고 보고 다각적인 검토에 나선 것으로 풀이된다.

청와대 관계자는 이에 대해 “사회적 현안과 관련된 통상적 보고 절차”라며 “청와대는 통상 주요한 사회 현안에 대해 보고서를 작성하고 있다”고 설명했다.

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