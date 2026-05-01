금감원, 한화솔루션 유상증자 또 제동

금융감독원이 한화솔루션의 축소된 유상증자 계획에 또다시 제동을 걸었다.



금감원은 30일 한화솔루션이 지난 17일 제출한 정정된 유상증자 증권신고서에 재차 정정신고서 제출을 요구했다고 공시했다. 지난 9일에 이어 두 번째 정정 요구다.



금감원은 공시에서 증권신고서 심사 결과, 형식 요건을 제대로 갖추지 못했거나 중요사항에 관한 기재가 누락·불분명해 투자자의 합리적인 판단을 저해할 우려가 있다고 판단했다. 해당 증권신고서는 수리되지 않은 상태로 효력이 정지됐다. 이에 따라 청약 일정 등 증권 발행 절차 전반이 변경될 수 있다.



한화솔루션이 3개월 이내 정정신고서를 다시 제출하지 않으면 신고서는 철회된 것으로 간주된다.



한화솔루션은 지난 3월26일 채무상환을 목적으로 약 2조4000억원의 대규모 유상증자 계획을 기습적으로 발표해 논란이 일었다. 당시 회사는 글로벌 태양광·화학 업황 악화로 신용등급 하락을 피하기 위해 재무구조 개선이 불가피했다는 입장이었다. 그러나 주주들과 충분한 소통 없이 기습적으로 의결·발표한 데다 주된 목적이 채무상환이라는 점에서 비판이 커졌다.



금감원은 지난 9일 한화솔루션의 유상증자 증권신고서에 정정신고서 제출을 요구했고, 한화솔루션은 유상증자 규모를 기존보다 6000억원 축소한 약 1조8000억원으로 정정해 제출했지만 이날도 당국의 문턱을 넘지 못했다. 한화솔루션은 “금감원의 2차 정정요구를 매우 무겁게 받아들인다”고 밝혔다.

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