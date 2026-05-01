HMM 노사, 본사 부산 이전 전격 합의

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM이 노사 합의로 본사 부산 이전을 추진한다.

HMM 노사는 30일 서울 영등포구 켄싱턴호텔 여의도에서 합의문 서명식을 열고 본사 부산 이전에 전격 합의했다. 부산 이전에 반발한 노조가 파업을 예고하며 물류 대란 우려가 고조됐으나 이번 합의로 공급망 차질 위기를 넘겼다. 노사는 지난해 하반기부터 본사 이전 관련 협의를 여러 차례 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 노조는 노동위원회 조정 신청과 함께 최원혁 HMM 대표이사를 부당노동행위로 고소하기도 했다.

HMM은 “중동전쟁으로 글로벌 물류 상황 악화가 장기화하는 상황에서 파업할 경우 국내외 물류 마비와 사회적 혼란이 초래될 수 있어 대승적인 차원에서 합의안을 도출해냈다”고 밝혔다. HMM은 8일 임시주주총회에서 본점 소재지 정관을 변경하고 5월 내로 이전 등기 등 법적 절차를 마무리할 계획이다. HMM의 1, 2대 주주가 산업은행(35.42%)과 한국해양진흥공사(35.08%)인 만큼 임시주주총회 의결에는 별다른 변수가 없을 것으로 전망된다.

이재명 대통령은 이날 엑스(X)에 “대승적 결단을 내려준 임직원 여러분께 깊은 감사를 전한다”며 “HMM이 세계적 해운 기업으로 자리매김할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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