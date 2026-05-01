[청와대 스케치] 李대통령 “일부 노조 과도한 요구, 다른 노동자도 피해”

이재명 대통령은 노동절을 하루 앞둔 30일 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 입히게 된다”며 “‘나만 살자’가 아니고 노동자 모두가, 국민 모두가 함께 살 수 있는 세상을 만들기 위해서 책임 의식과 연대 의식도 필요하겠다”고 말했다. 삼성전자 노조가 영업이익 15% 성과급 지급 등을 요구하며 다음 달 총파업을 예고한 가운데 이 대통령이 이를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나온다.

이재명 대통령이 30일 청와대에서 수석보좌관회의에 강훈식 비서실장과 입장하고 있다. 연합

① ‘노동자들 간 연대 의식’ 강조한 李

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “고용에 있어 약자일 수밖에 없는 노동자들의 힘은 같은 입장을 가진 다른 노동자들과의 연대에서 나온다. 노동3권을 보장하는 이유도 바로 그런 것”이라며 “노동자들 상호 간에 연대 의식도 발휘해 주면 좋겠다”고 당부했다.

이 대통령은 올해부터 노동절이 법정공휴일로 지정된 점을 언급하며 “올해부터는 노동절이 노동이라는 정당한 이름을 되찾았을 뿐만 아니라 법정공휴일로 지정도 됐기 때문에 그 의미가 매우 각별하다. 우리 모두가 노동의 가치와 의미를 함께 공유하고 되새기는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다. 이어 “노동이 제대로 존중받고 대접받는 나라를 만들려면 노동시장의 격차 완화가 중요하다. 또 작업환경 안전에도 박차를 가해야 한다”며 현장감독 강화와 비정규직 노동자의 노동조건 개선 중요성을 강조했다.

이 대통령은 사용자들의 책임·연대 의식도 강조했다. 이 대통령은 “당연히 노동자뿐 아니라 사용자도 노동자에 대해 똑같은 생각을 가져야 된다”며 “국민 모두가 가족 중에 누군가는 노동자이고, 누군가는 사용자가 될 것이고, 또 넓게 보면 ‘모두가 똑같은 대한민국의 구성원이다’라고 생각하고 역지사지하면서 함께 사는 세상을 만들어 가면 좋겠다”고 당부했다.



이 대통령은 인공지능(AI) 대전환에 따른 노동시장 변화에 대응하기 위한 노사 간 협력 필요성도 강조했다. 이 대통령은 “노동과 산업 현장이 앞으로 근본적인 변화에 노출되게 된다. 이런 중차대한 도전을 이겨내려면 상생과 협력의 정신이 필요하다”며 “사측은 노동자를 기업 운영에 소중한 동반자로 대우해야 한다. 노동자, 노조도 책임 의식을 함께 가져야 한다”고 했다.

② 중동 사태 관련 “긴장 끈 놔선 안 돼”

이 대통령은 중동 전쟁의 여파와 관련해서는 정부가 다시 한 번 긴장감을 가져줄 것을 당부했다. 이 대통령은 “미국과 이란의 종전협상이 여전히 불투명하기 때문에 절대로 긴장의 끈을 놓을 수는 없다”며 “‘지금까지 잘해왔으니 앞으로도 별일 없겠지’ 하는 순간의 방심이 민생경제에 심각한 충격을 줄 수도 있다는 긴장감을 갖고 비상체계 전반을 다시 점검해달라”고 했다.

특히 “민생 물가 안정에 총력을 기울여야 한다”며 “지난달 생산자 물가가 크게 올랐는데 통상 생산자 물가가 오르면 한두 달 뒤에 장바구니 물가도 영향받기 때문에 더욱더 적극적인 물가 안정 대책을 강화해야 한다. 농·축·수산물 가격 안정과 물류비 부담 완화를 위해 보다 효과적인 방안을 한 번 더 찾아보면 좋겠다”고 지시했다. 그러면서 “매점 매석 같은 반사회적인 시장 교란 행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 단호하게 그리고 엄정하게 대응해달라”고 당부했다.

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