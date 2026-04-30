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DL이앤씨, 압구정5구역에 ‘아크로’ 제안…수익·안정성 동시 강화

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신진영 기자 sjy@segye.com

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DL이앤씨가 서울 강남 압구정5구역 재건축 사업에 하이엔드 브랜드 ‘아크로(ACRO)’를 앞세워 공사비를 낮추고 금융 부담을 줄이는 조건을 제시했다.

 

DL이앤씨는 압구정5구역에 ‘아크로 압구정(ACRO Apgujeong)’을 단지명으로 제안하고, 3.3㎡(평)당 1139만원의 확정 공사비를 제시했다고 30일 밝혔다.

 

아크로 압구정 투시도. DL이앤씨 제공
아크로 압구정 투시도. DL이앤씨 제공

금융 조건도 개선했다. 사업 추진에 필요한 필수사업비 금리는 가산금리 없이 낮춰 조합의 이자 부담을 줄였다. 분담금은 입주 후 최대 7년 뒤에 납부하도록 해 초기 자금 부담을 덜었고, 이주비 LTV(주택담보대출비율) 150%까지 지원한다. 공사기간도 57개월(약 4년 9개월)로 단축한다는 계획이다.

 

사업성 확보를 위한 수익 구조 개선 방안도 포함됐다. 상가 공사비를 면제하고 상가 면적을 확대해 조합원 분양수익을 높인다는 게 DL이앤씨 측의 설명이다. 또 공사비 상승과 금융비용, 사업 지연 등 정비사업의 주요 리스크를 확정 조건으로 최소화하는 데 초점을 맞췄다고 했다. 

 

아크로 압구정은 지하 6층∼지상 68층, 총 8개동으로 아파트 1397가구와 부대복리시설로 구성된다. 

 

DL이앤씨 관계자는 “압구정의 상징성에 걸맞은 최고 수준의 단지를 구현하기 위해 사업 조건과 상품 설계에 역량을 집중했다”며 “조합원의 부담을 줄이고 수익을 극대화할 수 있는 방안을 제시했다”고 말했다.


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