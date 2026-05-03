[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 3일 (일요일) 63년생, 시간 엄수 필수…약속 늦으면 '금전 손실' 생긴다

96년생: 대립으로 서로에게 상처를 입힐 수 있다. 84년생: 대화의 본질을 인식하고 의견을 제시하라. 72년생: 섣불리 판단하지 말고 의견을 경청하라. 60년생: 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라. 48년생: 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다. 36년생: 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다.

97년생: 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라. 85년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다. 73년생: 처리할 업무가 벅차도 묵묵히 정진하라. 61년생: 벅찬 현실이지만 포기하기엔 아직 이르다. 49년생: 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라. 37년생: 바닥에서 하늘을 쳐다보니 높이 짐작이 어렵다.

98년생: 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다. 86년생: 가능성이 떨어지는 이유를 파악하라. 74년생: 개개인의 시각차가 크다면 다시 생각하라. 62년생: 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다. 50년생: 지푸라기를 털다가 옷이 찢어질 수 있다. 38년생: 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다.

99년생: 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다. 87년생: 남의 눈치에 민감하면 주관이 떨어진다. 75년생: 정상적인 방법이라면 어려움은 없을 듯하다. 63년생: 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다. 51년생: 여성은 건강에 관심을 기울일 때이다. 39년생: 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다.

00년생: 창업운이 순조롭고 좋아진다. 88년생: 바깥일은 잘 되지만 집안 일이 문제다. 76년생: 무책임한 행동은 복원하기가 매우 힘들다. 64년생: 인내하고 화해하는데 중점을 두어라. 52년생: 금전과 관계된 결정은 의논하는 것이 좋겠다. 40년생: 행동으로 옮기기는 훨씬 더 어려워진다. 28년생: 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다.

01년생: 오늘은 노력한 만큼 성과가 생긴다. 89년생: 화를 자초하는 사람들은 물욕에서다. 77년생: 어려움을 통해 힘을 기르는 방법을 배워라. 65년생: 혼자라는 핸디캡을 벗어날 수 있는 묘책만 찾아라. 53년생: 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다. 41년생: 자식 때문에 걱정한다면 해결책을 먼저 찾아라. 29년생: 처리할 업무가 벅차도 묵묵히 정진하라.

02년생: 매출이 양호하여 금전운이 상승한다. 90년생: 도움을 줄 수 있는 여유를 가져라. 78년생: 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라. 66년생: 정당하게 이기는 것을 목적으로 해라. 54년생: 고정관념 등에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라. 42년생: 한우물만 집중적으로 파고 들어가면 만사형통. 30년생: 벅찬 현실이지만 포기하기엔 아직 이르다.

03년생: 과욕하고 무리하면 건강 해친다. 91년생: 요구만 한다면 진전되기 힘들어 보인다. 79년생: 내가 아니면 안 된다는 사고방식은 버려라. 67년생: 부부간에 사소한 일로 인해 감정상할 수 있다. 55년생: 삼자의 개입으로 계약이 백지화될 수 있다. 43년생: 주는 사람과 받는 사람을 명확히 구분하라. 31년생: 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라.

04년생: 혈육에개 불만을 밖으로 드러내지 마라. 92년생: 관재수나 신용상 문제에 조심하자. 80년생: 물리적인 방법으로 마음을 쟁취하지 말아라. 68년생: 지난 일 때문에 고심할 수 있으니 생각해보라. 56년생: 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져라. 44년생: 집안에 우환이 생긴다면 추진하지 마라. 32년생: 바닥에서 하늘을 보니 높이 짐작이 어렵다.

05년생: 금전대여에 손재수가 있으니 주의하라. 93년생: 감정을 자제 못하면 금전 손실이 많아진다. 81년생: 부정적인 생각은 이끌려가기 마련이다. 69년생: 자만하지 않는 사람에게 기쁨이 찾아온다. 57년생: 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라. 45년생: 한 곳에만 국한되지 말고 거시적으로 바라보라. 33년생: 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다.

06년생: 무리와 욕심을 버리면 마음이 편안하다. 94년생: 용기 없는 사람은 소극적 삶이다. 82년생: 순간적인 재치가 잔머리처럼 인식된다. 70년생: 좋은 아침이 좋은 하루를 만든다. 58년생: 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다. 46년생: 자신을 챙기면서 미래를 설계할 시점이다. 34년생: 개개인의 시각차가 크다면 다시 생각하라.

95년생: 정신적 긴장감이 없으면 현실에 안주한다. 83년생: 대가가 없어도 움직이지 않으면 오해받는다. 71년생: 상하관계가 돈독하면 위기를 극복한다. 59년생: 자식과 직장으로 독립하고 싶어진다. 47년생: 불친절한 사람으로 인해 시비가 발생한다. 35년생: 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지