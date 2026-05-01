[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 1일 (금요일) 64년생, 남 의지하지 말고 직접 나설 것

96년생: 변경이나 변화할 일이면 신속히 하라. 84년생: 불안을 안고 살아가는 것은 괴롭다. 72년생: 자유직업인은 목표의식을 강하게 하라. 60년생: 옛 일이 문득 떠오르는 심상치 않은 하루. 48년생: 사업자는 기업의 체질개선이 중요하다. 36년생: 진실이 상대방에게 왜곡되어 전해진다.

97년생: 남의 것을 탐내다가 비겁하다는 소리를 듣는다. 85년생: 내가 해결할 수 있다면 미루지 마라. 73년생: 자신을 낮추는 것이 지나치면 실례가 된다. 61년생: 집안 일이 염려되니 일찍 귀가하라. 49년생: 전반적으로 침체기니 자중하라. 37년생: 자신이 좋아하는 것을 손에 넣어두어라.

98년생: 힘을 응집하면 정상에 오를 수 있다. 86년생: 인간관계를 새롭게 정립하고 개선하라. 74년생: 지나친 친절은 상대방의 자존심을 상한다. 62년생: 가벼운 일부터 처리해나가는 것이 좋다. 50년생: 가벼운 마음으로 하루를 시작하라. 38년생: 입안에 들어간 것도 주는 마음으로 임하라.

99년생: 처음부터 빌려주지 않는 게 상책이다. 87년생: 어디를 목표로 할지 망설이고 있다. 75년생: 분별없는 행동으로 남의 구설수를 조심하라. 63년생: 먼저 건네주는 여유를 보이는 것이 좋다. 51년생: 전체적인 변화를 대략적으로 가늠해 보라. 39년생: 금전적인 어려움은 서서히 해결된다.

00년생: 타인이 도와주니 일이 쉽게 해결된다. 88년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다. 76년생: 경쟁상대가 자연스럽게 사라진다. 64년생: 해야 할 일이 있다면 자신이 먼저 나서라. 52년생: 얇은 헝겊조각 하나로도 춥지 않다. 40년생: 경제적으로 잠시 의기소침해지기 쉽다. 28년생: 아랫사람과의 관계를 새롭게 정립하라.

01년생: 창조성 창의성이 나타나는 운이다. 89년생: 새로운 사람을 만나는 것은 새로운 기회. 77년생: 물러서 있다고 할 일이 없는 것은 아니다. 65년생: 잡고 싶은 것은 무형적인 것과 유사하다. 53년생: 진지하게 다가서면 매사에 순로롭다. 41년생: 은혜를 입은 사람은 은혜를 베풀어라. 29년생: 불편한 관계 해소되며 화해무드 조성됨.

02년생: 오늘은 가까운 사람을 믿지 마라. 90년생: 예민한 사람은 득보다 실이 많다. 78년생: 전문성이 없으면 도태되기 쉽다. 66년생: 불빛을 무작정 따라가면 위험하다. 54년생: 뜻에 맞는 아랫사람을 얻을 수 있다. 42년생: 물질, 정신적인 면에 동시에 얻기 어렵다. 30년생: 인내하고 기회를 기다리는 것이 최선책이다.

03년생: 말로 구설수가 있으니 조심하라. 91년생: 현재는 조화를 이룬다는 것은 쉽지 않다. 79년생: 동료 친구들과 의기투합하니 힘이 솟는다. 67년생: 작업의 분담이 이루어지면 효율성이 좋다. 55년생: 루머에 연루될 수 있지만 문제는 없다. 43년생: 자식도 머리가 크면 간섭를 싫어한다. 31년생: 타인의 개성을 존중하면 얻는 것이 많다.

04년생: 돈이 쓰인다 체면보다 현실을 고려하라. 92년생: 모자란 것을 내세우지 말고 기다려라. 80년생: 마음먹고 시작한 일이 생각보다 어렵다. 68년생: 사방에 흩어진 인맥을 한곳에 집결시켜라. 56년생: 인맥이 재천이니 마음을 편안히 먹어라. 44년생: 권모술수에 능하면 재물은 얻는다. 32년생: 처지를 인식하고 처신해야 액운을 피할 수 있다.

05년생: 서남에서 행운이 도래한다. 93년생: 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다. 81년생: 배려는 한순간에 이루어지는 일이 아니다. 69년생: 발전하고 싶지만 현실은 호락호락하지 않다. 57년생: 겉으로 표현하면 몸도 마음도 편하다. 45년생: 듣기에 거북한 말도 끝까지 경청해라. 33년생: 마음을 편하게 먹으면 문제가 해결된다.

06년생: 정당하고 바른 마음을 가져라. 94년생: 마주칠 수 있는 기회를 만들어라. 82년생: 현실적인 사리판단을 내리길 바란다. 70년생: 시간 분배를 잘하면 성과를 거둔다. 58년생: 무리한 투자로 인한 금전손실이 우려된다. 46년생: 상식이 통하는 사람과 일하면 순조롭다. 34년생: 자신의 아이디어가 먹혀 들어가는 시기.

95년생: 타고난 재능도 사장시키면 사라진다. 83년생: 돌아올 때와 떠날 때를 구별해라. 71년생: 자기당착에 빠지면 헤어나기 힘들다. 59년생: 비슷한 것들은 한곳으로 모아 처리하라. 47년생: 외줄타기 자제하고 안전한 곳으로 임하라. 35년생: 파도가 거칠 때는 조용히 때를 기다려라.

백운철학원

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