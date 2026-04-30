[속보] ‘손 털기’ 논란에 하정우 “손이 저려… 무의식적 동작” 해명

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 자신의 이른바 ‘악수 후 손 털기’ 논란에 “손이 저려 무의식적으로 손을 터는 동작을 한 것 같다”고 30일 해명했다.

오는 ６·3 전국동시지방선거와 함께 치러지는 부산 북구갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 지난 29일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 시민들과 인사하고 있다. 부산=연합뉴스

하 전 수석은 이날 부산시의회에서 기자간담회를 열어 “정치를 시작하며 하루에 수백명, 1000명 가까이 되는 분들과 악수하다 보니 마지막에는 손이 저렸다”며 이같이 밝혔다. 이어 “부산 사투리로 ‘시근(분별력)’ 가진 사람이라면 그렇게 했겠나”라며 “그 이전에는 물 묻은 장갑을 낀 상인들과 악수를 많이 했다”고 덧붙였다. 그러면서 “이런 게 현실 정치의 네거티브라는 생각이 든다”고 오히려 꼬집었다.

앞서 하 전 수석은 지난 29일 첫 부산 일정으로 북구 구포시장을 방문해 상인들과 만났다. 이 과정에서 상인과 악수를 한 뒤 양손을 비비거나 손을 터는 듯한 그의 모습이 카메라에 포착돼 논란이 일었다.

경쟁자인 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “북구 시민들을 무시해도 대세에 지장이 없다는 게 민주당의 생각인가”라며 따져 물었고, 국민의힘 부산 북구갑 예비후보인 박민식 전 국가보훈부 장관도 “뿌리 깊은 선민의식과 오만함이 무의식중에 터져 나왔다”고 비판했다.

국민의힘 김재원 최고위원도 이날 최고위원회의에서 “하 전 수석이 어제 시장의 젊은 상인 몇 분하고 악수하고는 갑자기 손에 무슨 오물이라도 묻은 듯이 손을 터는 장면이 있었다”며 “하 전 수석은 유권자를 벌레 취급하는 사람”이라고 목소리를 높이기도 했다.

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