[경제 단신] 대한항공, 6년 연속 ‘5성 항공사’ 선정 외

대한항공, 6년 연속 ‘5성 항공사’ 선정

대한항공은 영국 스카이트랙스의 ‘월드 에어라인스타 레이팅’에서 6년 연속 최고 등급인 ‘5성 항공사’(사진)로 선정됐다고 30일 밝혔다. 스카이트랙스는 1989년에 설립된 영국 항공운송 전문 컨설팅 및 평가 기관으로, 1999년부터 매년 전 세계 항공사의 서비스 요소를 종합적으로 평가해 1∼5성으로 등급을 부여한다. 올해 월드 에어라인 스타 레이팅에서 최고 등급인 5성을 받은 전 세계 항공사는 대한항공을 포함해 10곳이다. 이번 평가는 탑승 수속 및 환승, 라운지 등 공항 서비스, 기내식, 기내 서비스, 기내 엔터테인먼트(IFE), 항공기 좌석 등을 평가했다. 대한항공은 웹·모바일 홈페이지와 여객운송·라운지·기내 서비스 등에서 호평을 받았다.

스마일게이트, 테마파크 ‘돌코리숲’ 개장

스마일게이트는 30일 제주도 서귀포시 안덕면 일대에 체험형 테마파크 ‘돌코리숲’(사진)을 개장했다고 밝혔다. 제주도말로 ‘돌고양이 마을 숲’이라는 뜻의 돌코리숲은 전시와 정원산책, 예술 작품 감상, 식음 경험을 모두 담은 라이프 스타일 콘텐츠 파크로 옛 ‘소인국 테마파크’가 있던 1만8000여평 규모의 부지를 활용했다. 미니어처 기차와 무선조종(RC) 보트, 나무공놀이터 같은 고양이 눈높이에 맞춘 아기자기한 놀이기구들도 갖췄다. 이정준 스마일게이트 캣파크뮤지엄 대표는 “게임으로 쌓아 온 창의적 상상력을 이제 현실 공간에서 구현할 차례”라며 “디지털에서의 경험을 오프라인 공간으로 확장해 차별화된 경험을 선사하겠다”고 말했다.

부동산원, 보유세 산출 기능까지 제공



한국부동산원이 부동산정보 애플리케이션(앱)을 통해 ‘세금 시뮬레이션 서비스’를 기존 양도소득세와 상속세에서 보유세(재산세·종합부동산세)까지 제공한다. 2026년도 공동주택 공시가격을 반영하는 보유세 산출 기능이 추가됐다. 이용자는 지난해와 올해 예상 보유세를 비교하고, 공시가격 변동에 따른 세 부담 변화를 파악할 수 있다. 한 가구가 여러 주택을 보유한 경우 최대 3주택까지 입력할 수 있다. 해당 서비스는 ‘부동산 공시가격 알리미’ 누리집과 부동산정보 앱에서 이용할 수 있다. 6월30일까지는 회원가입 없이 이용 가능하며, 상세 세액 산출 내역은 간편 로그인 후 10회까지 무료로 확인할 수 있다.

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