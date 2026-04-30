美 국방 “이란 핵 야망 지속… 北 핵보유 전략과 비슷”

피트 헤그세스(사진) 미국 국방부(전쟁부) 장관이 핵무기를 보유하려는 이란의 야망이 지속되고 있다며 이들의 방식이 과거 북한의 핵보유 전략과 근본적으로 유사하다고 주장했다.



헤그세스 장관은 29일(현지시간) 미 연방 하원 군사위원회의 청문회에 출석해 민주당 애덤 스미스 의원(워싱턴)의 질의에 이같이 답했다. 스미스 의원은 도널드 트럼프 대통령이 지난해 6월 ‘12일 전쟁’으로 이란 핵 시설이 완전히 파괴됐다고 주장하면서도, 이란 전쟁 개시 명분을 이란 핵무기 위협으로 제시한 것이 모순된다고 지적했다. 트럼프 대통령은 지난 2월28일 이란을 향한 선제 공습을 감행한 뒤 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 올린 개전 선언 영상에서 이란이 핵 프로그램 재건 시도를 “임박한 위협”으로 묘사한 바 있다.



이에 헤그세스 장관은 “(지난해 6월 공격으로) 핵 시설들은 폭격당해 완전히 파괴됐다. 지하에 묻혀 있다”면서도 “핵 시설은 폭격당해 무너졌을지 몰라도 그들(이란)의 야욕은 계속되고 있다. 이를 방치할 수 없다”고 말했다. 이어 “이건 북한의 전략이다. 당신도 잘 알고 있다”며 “북한 전략은 재래식 미사일을 활용해 누구도 그들에게 도전하지 못하게 막음으로써 (핵)무기를 향해 (시간을 벌면서) 천천히 나아갈 수 있게 하는 것이었다”고 밝혔다. 북한이 재래식 무기 개발로 외부의 공격을 차단하며 시간을 벌어 핵무기를 개발해왔다면서, 이란도 마찬가지의 전략을 쓰고 있기 때문에 이란에 대한 대대적인 군사공격이 꼭 필요했다는 것이다.



헤그세스 장관은 이란 전쟁 국면에서 “북한의 사례는 중요한 교훈”이라고도 강조했다. 그는 “빌 클린턴 행정부 시절, 북한은 탄도 미사일을 대량으로 확보해 이를 방패 삼아 지역(한반도 주변)과 세계를 협박했다”면서 “이제 북한은 ‘우리는 핵무기를 가질 것이고, 너희는 아무것도 할 수 없다’고 할 수 있게 됐다”고 지적했다.



그러면서 헤그세스 장관은 이번 전쟁을 이란의 핵무기 개발을 근본적으로 차단하기 위한 트럼프 대통령의 ‘과감한 결단’으로 규정했다. 그는 “트럼프 대통령은 이란의 가장 취약한 순간을 포착해 이란이 결코 핵무기를 가질 수 없도록 하는 대담한 선택을 했다”면서 “이는 이란이 핵무기를 갖게 되면, 그들은 반드시 사용할 것이기 때문”이라고 강조했다. 이어 “미국인들이 그 위협의 본질을 이해하고 있으며, 그렇기 때문에 우리를 지지한다고 생각한다”고 덧붙였다.

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