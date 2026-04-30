한화, 캐나다 잠수함 수주 승부수… “계약 땐 K9 현지 생산”

최대 60조원 규모에 달하는 ‘캐나다 잠수함 프로젝트’(CPSP) 수주전에 나선 한화가 수주에 성공할 경우 K9 자주포 등 지상무기체계를 캐나다 현지에서 개발·생산하기로 했다. 한화오션·HD현대중공업으로 구성된 한국팀과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 경합 중인 CPSP 수주 승자가 올해 상반기에 사실상 결정되는 가운데, 한화는 주력 방산 계열사를 동원하며 총력전을 펼치고 있다.



한화에어로스페이스는 29일(현지시간) 캐나다 온타리오주에서 캐나다자동차부품제조협회(APMA), 한화오션과 ‘군용 차량 및 특수목적 산업차량 생산을 위한 합작법인 설립 양해각서(MOU)’를 체결했다고 30일 밝혔다. 잠수함 사업 수주를 목표로 이와 연계한 현지 협력 강화에 나선 것이다. 한화에어로는 한화오션이 수주에 성공하면 합작법인 설립을 본격 추진할 예정이다.

손재일 한화에어로스페이스 대표가 29일(현지시간) 캐나다 토론토에서 캐나다 자동차부품제조협회(APMA)와 합작법인 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 플라비오 볼페 APMA 회장, 손 대표, 정승균 한화오션 특수선해외사업단장. 한화에어로스페이스 제공

한화 측 소식통은 캐나다 방송 CTV와의 인터뷰에서 “지상무기체계 현지 생산 사업은 100% 잠수함 수주 여부에 달려 있다”며 “캐나다 잠수함 사업에 한화의 KSS-Ⅲ 잠수함이 선정되지 않는다면 이 사업은 진행되지 않을 것”이라고 말했다.



한화의 이 같은 제안은 캐나다 정부가 입찰 과정에서 자국 내 제조 기반 확대와 일자리 창출을 요구한 것에 부응한 것으로 풀이된다. 산업연구원은 이날 공개한 ‘캐나다 잠수함 사업의 함의와 한·캐나다 산업협력 확대방안’ 보고서에서 CPSP 수주를 위해 방산과 에너지를 결합한 ‘산업 생태계 이식’ 수준의 파격적인 제안을 내놓아야 한다고 제언했다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국인 캐나다와 독일의 우호 관계를 극복하려면 한국 제조업 핵심 역량을 캐나다 현지에 심는 ‘K제조업 빅딜’에 나서야 한다는 것이다.



CPSP가 캐나다의 경제·안보협력 파트너를 선정하는 성격이 강하고 사업 규모도 초대형인 만큼 이런 제안이 한국에 결코 손해가 아니라는 판단에서다. CPSP는 디젤 잠수함을 최대 12척 건조하는 대형 프로젝트로, 잠수함 건조 비용(최대 20조원)과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달한다. CPSP 수주를 계기로 산업협력이 에너지·북극 개발·인공지능(AI) 등 전방위적으로 확대될 가능성이 크다.



수주 성공 시 한화에어로가 주도하는 합작법인은 캐나다 육군에 필요한 지상무기체계 개발·생산 체계를 현지에 구축할 방침이다. 캐나다산 철강·알루미늄 등 현지 부품과 소재를 활용해 특수목적 차량을 생산하고, 현지 채용 인력을 직접 제조 과정에 참여시킬 계획이다. K9 자주포뿐 아니라 천무 다연장로켓 시스템 등 한화의 다른 군용 차량·무기 생산으로까지 합작 사업 범위가 넓어질 수도 있다.



글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG는 한화가 제시한 캐나다 투자 계획을 기준으로 추산할 경우, 2026년부터 2044년까지 연평균 약 2만2500개의 정규직 일자리와 누적 941억캐나다달러(약 102조4000억원) 규모의 국내총생산(GDP) 창출 효과가 날 것으로 전망했다.



손재일 한화에어로 대표는 “(합작 사업을 위한 MOU는) 캐나다의 제조 역량과 한화에어로스페이스의 방산 기술력을 합쳐 현지 생산 및 글로벌 시장 진출을 위한 출발점”이라며 “캐나다의 방위역량을 강화하고 캐나다의 지속 가능한 산업 생태계 조성에 기여할 것”이라고 말했다.



한편 한화시스템은 자체 개발한 통합기관제어체계(ECS)가 3200t급 구축함 양만춘함(DDH-Ⅰ)에 공급됐다고 밝혔다. 국산 ECS가 국내 함정에 탑재되는 것은 이번이 처음이다.

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