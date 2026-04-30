CJ올리브영, 광장시장서 ‘K뷰티’ 알린다

CJ올리브영은 외국인 관광객이 몰리는 서울 광장시장에 K뷰티 쇼핑과 한국 전통시장 문화를 결합한 ‘올리브영 광장마켓점’을 개점했다고 30일 밝혔다.



서울 종로구 광장시장 주단부 2층 244평(806㎡) 규모로 문을 연 ‘올리브영 광장마켓점’은 1960년대 복고풍 상점 분위기를 K뷰티 공간으로 재해석한 ‘올영양행’ 콘셉트로 꾸며졌다.

올리브영 광장마켓점. CJ올리브영 제공

상품 구성은 광장시장이라는 공간의 특수성을 반영했다. 매장 내부에 마련된 ‘원물 큐레이션존’에서는 자연 원료를 주제로 한 K뷰티 상품을 집중 소개한다. 청귤과 자장나무, 당근, 쑥 등 원물과 효능을 직접 확인할 수 있는 ‘원물 탐색존’도 함께 운영한다.



외국인 관광객을 위한 뷰티케어 체험 서비스도 강화했다. 피부·두피 진단 서비스를 제공하며, 퍼스널컬러 체험은 전통 원단을 활용해 직접 색을 비교할 수 있도록 했다. 체험 서비스는 영어와 중국어, 일본어 등 다국어로 지원된다.



올리브영은 광장마켓점 외에도 지역별 특색을 담은 ‘K뷰티 랜드마크’를 전국으로 확대할 계획이다. 올리브영 관계자는 “비수도권에 1238억원을 투자해 방한 외국인의 상권 방문을 늘리고 지역 경제의 자생력을 높일 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

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