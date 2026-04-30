코스피, '장중 최고' 찍고 나흘만에 하락…유가부담에 6600선 내줘

코스피가 연휴를 앞둔 30일 장 중 최고치를 경신한 후 하락해 6,590대에서 마감했다.



한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.03포인트(1.38%) 내린 6,598.87에서 장을 마쳤다.



지수는 전 거래일보다 48.49포인트(0.72%) 오른 6,739.39로 출발해 장 중 한때 6,750.27까지 오르며 장 중 최고치 기록을 새로 썼다.



그러나 이후 등락을 거듭하다 하락해 6,600선을 내줬다. 나흘 만에 하락 마감이다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환 시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 4.3원 오른 1,483.3원을 나타냈다.



유가증권시장에서 개인 투자자와 기관이 각각 1조1천860억원, 2천840억원 순매수한 반면 외국인은 1조4천540억원 순매도했다.



다만 외국인은 코스피200 선물 시장에서는 4천150억원 매수 우위를 기록했다.



코스피는 빅테크 4곳이 시장 전망치를 웃돈 1분기 실적을 발표한 영향에 상승 출발했다.



그러나 미국의 대이란 해상 봉쇄 유지 방침에 국제 유가가 상승하자 지수는 모멘텀을 잃고 우하향했다.



서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 시간외 거래에서 배럴당 109달러 수준을 기록했다.



여기에 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 '매파'(통화 긴축 선호)적이었다는 평가가 나오면서 투자 심리가 위축된 점도 지수에 영향을 미쳤다.



이경민 대신증권[003540] 연구원은 "금일 새벽 진행된 FOMC 회의에서 중동 지정학적 불확실성이 야기한 인플레이션 압력을 경계하는 모습"이 나타났으며 "군사적 충돌에 대한 우려가 부각되면서 유가 상승 압력이 강화되고 있고 위험 자산 선호 심리가 더욱 후퇴하는 모습"도 보이고 있다고 전했다.



서상영 미래에셋증권[006800] 연구원은 "국제 유가 급등은 단기적으로는 인플레이션 재자극과 금리 상승 압력으로, 중기적으로는 소비 및 기업 투자 둔화를 통해 글로벌 경기, 특히 신흥국 수요에 부담을 줄 수 있다"며 "유가 상승이 일시적 지정학적 이벤트에 그칠지, 구조적 상승으로 이어질지 여부가 향후 시장 방향을 결정하는 핵심 변수로 작용할 것"이라고 내다봤다.



이 여파로 삼성전자[005930](-2.43%)와 SK하이닉스[000660](-0.54%), 현대차[005380](-4.50) 등 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 하락했다.



시총 10위권 내에서는 SK스퀘어[402340](1.33%)와 삼성전기[009150](0.60%) 두 종목만 올랐다.



특히 SK스퀘어의 경우 주당 84만1천원으로 거래를 마치며 시가총액 111조원을 기록해 현대차를 제치고 시총 순위 3위에 올랐다.



업종별로 보면 오락·문화(2.30%), 부동산(1.44%), 음식료·담배(0.46%) 정도만 상승했고 건설(-4.13%), 증권(-3.65%), IT 서비스(-3.31%) 등 대부분이 하락했다.



상승 종목 수는 194개, 하락은 668개, 보합은 28개였다.



코스닥 지수는 전장보다 27.91포인트(2.29%) 내린 1,192.35로 거래를 마감했다.



지수는 전장보다 4.49포인트(0.37%) 오른 1,224.75로 출발한 뒤 이내 하락 전환했다.



코스닥 시장에서 개인이 홀로 5천530억원 순매수한 가운데 외국인과 기관은 각각 2천110억원, 3천50억원 순매도했다.



종목별로 에코프로[086520](-4.38%), 에코프로비엠[247540](-3.06%), 알테오젠[196170](-3.03%) 등 시총 상위권 종목 대부분이 내렸다.



10위권 내에서는 리노공업[058470](6.42%)만 올랐다.



코스닥 시장에서 주가가 상승한 종목 수는 412개, 하락은 1천185개, 보합은 70개였다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래 대금은 각각 35조5천120억원, 15조2천170억원으로 집계됐다.



대체 거래소인 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래 대금은 총 22조3천288억원이다.

<연합>

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