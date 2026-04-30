“캐디가 치라고 했다” 발언 후폭풍…윤이나 결국 고개 숙여

윤이나(23)가 또 한 번 고개를 숙였다. 과거 ‘오구 플레이’ 논란과 관련한 발언이 다시 도마 위에 오르자 결국 사과했다.

윤이나가 24일(현지시간) 미 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 셰브론 챔피언십 2라운드 9번 홀에서 보기를 기록하는 퍼트 실수를 하며 아쉬워하고 있다. 첫날 공동 8위였던 윤이나는 중간 합계 7언더파 137타 공동 3위에 올랐다. AP 뉴시스

윤이나는 30일 매니지먼트사 세마스포츠마케팅을 통해 “셰브론 챔피언십 최종라운드를 앞두고 진행된 인터뷰에서 경기 직후 긴박한 상황 속에 설명하는 과정에서 표현이 신중하지 못했다”면서 “이 점에 대해 무겁게 받아들이고 있으며 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

이어 “해당 발언으로 상처받았을 모든 분께 죄송하다”며 “어떠한 상황에서도 책임은 선수 본인에게 있다는 점을 분명히 인지하고 있으며, 이를 다른 누구에게 돌릴 의도는 없었다”고 덧붙였다.

논란은 지난주 셰브론 챔피언십 3라운드 종료 후 진행된 인터뷰에서 불거졌다. 윤이나는 미국 매체 골프위크와의 인터뷰에서 “티샷한 볼이 러프에 빠졌고, 공을 찾는 과정에서 다른 공으로 플레이했다. 다음 티샷 때까지 그 공이 내 것이 아니라는 사실을 몰랐다”면서 “캐디가 치라고 했는데 따르지 말았어야 했다”고 말했다. 이어 “바로 신고했어야 했지만 너무 긴장되고 두려웠다”고 털어놨다.

해당 발언이 공개된 뒤, 오구 플레이 책임을 캐디 등 타인에게 전가한 것 아니냐는 비판이 이어졌고, 결국 윤이나는 공식 사과에 나섰다.

윤이나는 2022년 6월 한국여자오픈 1라운드에서 오구 플레이를 인지하고도 즉시 신고하지 않았다. 약 한 달이 지난 뒤 자진 신고하며 논란이 커졌고, 대한골프협회(KGA)와 한국여자프로골프협회(KLPGA)는 각각 3년 출전 정지 징계를 내렸다. 이후 징계는 1년 6개월로 감경돼 2024년 KLPGA 투어에 복귀했고, 그해 대상을 받은 뒤 이듬해 미국 무대에 진출했다.

윤이나는 “이번 일을 통해 제 언행이 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 다시 한 번 깨달았다”며 “앞으로 더 신중하고 성숙한 자세로 팬들과 관계자들에게 신뢰를 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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