김영옥, 세상 떠난 박원숙 아들 이야기에 울컥…“자식은 가슴에 묻어”

배우 김영옥이 아들을 먼저 떠나보낸 오랜 동료 박원숙을 찾아 위로를 전했다.

지난 29일 김영옥의 유튜브 채널에는 “인테리어 싹 다 바꾼 박원숙 남해집 최초공개”라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김영옥은 경남 남해에 머물고 있는 박원숙의 집을 방문해 반갑게 재회했다.

김영옥 유튜브 채널 캡처

박원숙이 “언니는 나이 들면서 더 예뻐진 것 같다”고 칭찬하자, 김영옥은 “내가 어렸을 때부터 예뻤다”라고 농담을 던졌다.

이어 김영옥은 “결혼생활이라는 게 좋은 것도 있었겠지만 힘들고 어려운 일도 많다. 너를 보고 놀란 일이 있었고, 그때 너무 슬펐다. 하지만 건드리면 더 아플까 봐 못 건드렸다”며 조심스럽게 입을 열었다.

김영옥 유튜브 채널 캡처

그는 2003년 박원숙이 외아들을 교통사고로 잃었던 당시를 떠올리며 “드라마 ‘진주목걸이’ 할 때였지 않냐. 하나밖에 없는…”이라며 울컥해 말을 잇지 못했다. 이에 박원숙은 “하나밖에 없는 게 아니라 열이 있어도 마찬가지”라고 담담하게 답했다.

김영옥은 “자식은 가슴에 묻는다. 부모하고는 또 다르더라. 부모님 돌아가셨을 때도 미치겠더니 세월이 흐르니 희미해졌다”고 털어놓으며 상실의 시간을 회상했다. 이어 “일부러 잊지 않으려고 엄마의 젊은 시절 사진을 꺼내놓고 매일 인사하곤 한다”고 덧붙였다.

김영옥 유튜브 채널 캡처

박원숙은 현재의 삶에 집중하고 있다고 밝히며 “지금은 이 순간순간이 너무 소중하다”고 말했다. 남해에서 카페를 운영 중인 그는 “카페 운영 첫날 매출이 18만원이었는데, 임현식씨가 다녀간 다음날 매출이 540만원으로 올랐다”고 근황을 전하기도 했다.

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