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[속보] 장동혁 “대통령 한 마디면 밀어붙여… 대한민국이 ‘왕정국가’ 되고 있어”

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김수연 기자 sooya@segye.com

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최고위서 ‘공정수당’ 비판도…“검토도 논의도 없어”

국민의힘 장동혁 대표는 “대한민국이 ‘짐이 곧 국가’인 왕정국가가 되고 있다”고 30일 주장했다.

 

국민의힘 장동혁 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 소상공인연합회 전국동시지방선거 정책과제 전달식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 장동혁 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 소상공인연합회 전국동시지방선거 정책과제 전달식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

 

장 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 대통령이 한마디만 하면 논의도 검토도 없이 무조건 밀어붙이기 바쁘다”며 이같이 날을 세웠다.

 

이어 “대통령이 ‘비정규직이 더 많이 받는 게 공정’이라고 하니 후다닥 ‘공정수당’ 만들어서 공공부문부터 월급 올려준다고 한다”며 “이미 프랑스에서 부작용이 더 많이 드러난 실패한 정책”이라고 지적했다.

 

그러면서 “국민 혈세가 들어가는데 제대로 된 검토도 논의도 없었다”며 “자영업자, 소상공인들은 최저임금 올려놔서 안 그래도 죽을 판인데 ‘공정수당’까지 도입되면 문 닫아야 한다며 분노하고 있다”고 강조했다.

 

앞서 고용노동부는 지난 28일 국무회의에서 공공부문에 종사하는 1년 미만 기간제 노동자에게 공정수당을 지급한다고 이재명 대통령에게 보고했다.

 

정규직보다 낮은 임금과 퇴직금 회피를 위한 364일·11개월 등 ‘쪼개기 계약’으로 발생하는 차별을 개선하기 위한 조치로, 계약 기간에 따라 최대 10%의 공정수당을 지급한다.

 

이재명 대통령이 지난 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 재생원료를 100% 사용한 페트병을 살펴보고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 지난 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 재생원료를 100% 사용한 페트병을 살펴보고 있다. 연합뉴스

 

비정규직 공정수당은 이 대통령이 경기도지사 시절 전국 최초로 도입한 제도다. 고용 불안정성에 비례해 기본급 총액의 일정 비율을 보상수당으로 지급하는 게 골자다.

 

이 대통령은 2021년 경기도지사 시절 근무 기간에 따라 기본급의 5~10%를 공정수당으로 책정해 퇴사 시점에 일시급으로 차등 지급한 바 있다.

 

이번 공공 부문에 도입하는 공정수당은 1년 미만 노동자의 기준금액(254만5000원·최저임금 대비 118%) 대비 계약기간 별로 차등해 지급한다.

 

계약기간이 짧을수록 고용 불안전성이 크다고 판단해 더 높은 보상률을 적용했다.

 

보상률은 1~2개월 계약자 10%(38만2000원), 3~4개월 계약자 9.5%(84만6000원), 5~6개월 계약자 9.0%(126만원)다.

 

6개월 이후는 8.5% 정률 구조이지만, 실제 받는 공정수당은 기간에 따라 7~8개월 162만2000원, 9~10개월 205만5000원, 11~12개월 248만8000원으로 차이가 있다.

 

다만, 이는 올해 최저임금을 기준으로 산출한 내년 공정수당 액수다. 최저임금이 매년 달라지기 때문에 실제 받는 금액은 해마다 변동된다.

 

이 대통령은 지난해 12월 국무회의에서 공공부문 기간제 노동자와 관련, “정부가 퇴직금을 주지 않겠다고 11개월씩 계약하고 있다”며 “정부가 부도덕하다”고 강하게 질타한 바 있다.

 

이달 9일 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 회의에서도 “불안정한 노동에 대해 더 많은 보상을 해야 하는데, 똑같은 일을 해도 고용이 안정된 사람이 더 많이 받는다”며 정규직과 비정규직의 임금 체계 개선 필요성을 언급했다.


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