전현무 "여자친구 있을 때 빵 많이 먹어"…과거 소환?

전직 야구선수 황재균이 '전현무계획'에 출연했다.

30일 MBN에 따르면 다음 달 1일 오후 9시10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3'에서 세 사람은 경상북도 문경의 맛집으로 알려진 중식당을 찾아 나선다.

전현무. MBN·채널S 제공

한적한 시골 풍경이 펼쳐지자 황재균은 "시골에서 사는 건 어떠냐?"고 묻는다. 이에 전현무는 "난 못 산다"고 하고, 곽튜브는 "저는 시골 살고 싶다"고 상반된 답을 내놓는다.

이어 황재균이 "저는 도시가 좋다"고 밝히자, 전현무는 "이게 기혼과 미혼의 차이야"라고 단정한다.

급기야 그는 "재균이는 또 (여자를) 만나야 된단 말이야"라고 말해 황재균을 당황케 한다.

잠시 후, 세 사람은 시골 길을 한참 걸어 도착한 화교 중식당 두 곳에서 연달아 섭외를 거절당한다.

이에 전현무는 "(예능인이 된) 황재균에겐 매우 좋은 수업이다. 야생이 이렇게 험난하다"고 말해 웃음을 자아낸다.

이후 황재균은 "(현무) 형은 빵 많이 먹는 편이냐?"고 질문하고, 이에 전현무는 "저는 빵은 여자친구 있을 때 많이 먹었다"고 답한다.

한편 황재균은 그룹 티아라 출신 지연과 2022년 12월 결혼했고, 2년 만인 2024년 11월 이혼 조정이 성립돼 법적으로 이혼을 확정했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지