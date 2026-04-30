세월호·이태원 참사 조롱 50대 구속…유족 "엄중 처벌을

세월호·이태원 참사 피해자와 유가족을 조롱 대상으로 일삼던 50대 남성이 경찰에 구속됐다.

지난해 7월 이재명 대통령 지시로 경찰청 '2차 가해 범죄수사과'가 출범한 이후 가해자를 구속한 두 번째 사례다. 유가족들은 강력한 처벌을 요구했다.

경찰청 국가수사본부. 연합뉴스

30일 경찰청 국가수사본부에 따르면 A씨는 2021∼2024년 국내외 온라인 플랫폼에 두 참사 관련 허위 주장과 유가족 비방 게시물을 70여차례 올린 혐의(명예훼손·모욕)로 전날 구속영장이 발부됐다.

일부 게시물에는 실제 유가족 사진과 함께 "세월호 유가족이 이태원 유가족으로 재활용됐다"는 허위 주장이 포함됐다.

피해 유가족은 경찰 수사 과정에서 "가족사진이 수년간 인터넷에서 조롱거리로 떠돌아 너무도 참담했다"며 장기간 반복된 2차 가해로 인한 정신적 고통을 호소했다고 경찰청은 전했다.

경찰은 이러한 온라인 공격이 단순한 의견 표명을 넘어 인격권과 명예를 침해하는 중대 범죄라고 판단해 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다.

경찰은 최근 세월호 참사 12주기 행사 기간 2차 가해 혐의가 있는 게시물 23건에 대해서도 수사에 착수한 상태다.

박우현 경찰청 사이버수사심의관은 "대형참사 관련 허위사실 유포 및 비방 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했다.

4·16세월호참사가족협의회와 4월16일의약속국민연대는 성명을 통해 "법적인 처벌 조치가 마땅히 이뤄져야 한다"며 "이를 계기로 참사 피해자에 대한 2차 가해 문제를 사회 전체가 더욱 직시할 것을 요구한다"고 밝혔다.

이어 "참사 이후 오랜 기간 피해자들은 허위 정보와 혐오에도 맞서 싸워야 했다"며 "2차 가해는 피해자의 삶을 무너뜨리는 동시에 정의 실현을 방해하는 이중의 폭력"이라고 비판했다.

10·29 이태원 참사 유가족협의회와 이태원 참사 시민대책회의도 "엄중한 사법부의 판단이 이뤄지기를 기대한다"고 강조했다.

<연합>

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