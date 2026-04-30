경북도, 사과 최대 19% 할인…전국 하나로마트서 90t 판매

경북도가 중동 사태 등 대외 경제 불안으로 위축된 소비심리를 회복하고 가계의 장바구니 물가 부담을 덜고자 대대적인 사과 판촉 행사를 전개한다. 도는 5월1~5일 닷새간 전국 주요 농협 하나로마트에서 ‘힘내라 대한민국 데일리 경북사과 특별전’을 개최한다고 30일 밝혔다.

청송 사과. 청송군 제공

경북 과수 통합 브랜드인 ‘데일리(daily)’의 인지도를 높이고 우수한 품질의 사과를 적기에 공급하여 수급 안정을 도모하기 위해서다. 특별전은 전국 주요 하나로마트 60개소에서 동시에 진한다. 총 90t 규모의 데일리 사과를 현장에 공급한다. 농협유통 양재점과 창동점 등 핵심 거점 매장 10개소를 중심으로 집중 홍보를 추진해 집객 효과를 높인다.

판촉은 소비자 체감 혜택을 극대화하기 위해 덤 물량 지원을 통한 가격 인하 방식으로 진행한다. 소비자는 저렴한 가격에 고품질 사과를 구매하고 산지는 물량 조기 소진을 통해 유통 경쟁력을 확보하는 일석이조의 효과를 거둘 것으로 도는 기대하고 있다.

박찬국 도 농축산유통국장은 “특별전은 어려운 경제 여건 속에서 소비자의 장바구니 부담을 덜고 농가에는 안정적인 판로를 제공하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 시장 상황을 고려한 선제적인 소비 촉진 정책을 지속적으로 추진해 경북 과수 산업의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 경북 과수 통합 브랜드 데일리는 사과와 복숭아, 포도, 자두 등 도내 우수 과일을 엄격히 선별 공급해 소비자들의 신뢰를 얻고 있으며, 상세한 정보는 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

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