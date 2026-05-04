미스터블루, 창립 23주년 맞아 한 달간 혜택 이벤트 진행

웹툰·웹소설 플랫폼 미스터블루(대표 조승진)가 창립 23주년을 맞아 오는 5월 1일부터 31일까지 혜택 이벤트 ‘블루 페스타’를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 고객 성원에 보답하기 위해 마련됐으며, 출석체크, 할인, 보너스머니 지급, 굿즈 증정, 경품 이벤트 등 총 10종의 프로모션으로 구성됐다.

먼저 ‘23주년 출석체크’ 이벤트를 통해 한 달간 31회 출석체크를 완료한 참여자에게 보너스머니 2,300원을 지급하며, 20회 이상 출석한 참여자 중 100명에게는 아메리카노 교환권을 제공한다. ‘자동 충전 플러스 혜택’에서는 자동 충전 신규 가입 시 결제 금액의 50%를 추가 지급해 혜택을 제공한다.

만화 독자들을 위한 ‘ALL-DAY 정주행 팩’ 이벤트도 마련됐다. 순정, BL, 무협, 액션 등 전 장르의 인기 작품 300여 개를 대상으로 전 회차 세트 구매 시 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 이벤트 작품을 1세트 이상 구매한 고객 중 15명에게는 보너스머니 5만 원을 지급한다.

인기 노블툰 굿즈 이벤트 ‘블루피스’도 마련됐다. '호랑이 굴'을 포함한 두 작품을 대상으로 각각 2주씩 진행되며, 대상 작품의 웹툰과 소설을 전권 소장한 참여자 전원에게 렌티큘러와 포토카드를 증정한다.

‘미블위크 빅 딜’에서는 100여 개의 인기 웹툰 작품을 대상으로 무료 회차 확대, 무료쿠폰 증정, 기다리면 무료 등 다양한 혜택을 제공한다. 개별 대여 및 소장 가격은 최대 83%까지 할인되며, 10화 이상 유료 열람 고객 중 1,000명에게는 보너스머니가 지급된다.

이외에도 소설을 최대 50% 할인된 가격으로 제공하는 ‘반값 부스터’, 무협 만화를 1시간 동안 자유롭게 감상할 수 있는 ‘무림탐사대’도 진행된다. ‘소설 미션판’에서는 판타지, 무협, 로맨스 등 장르별 이용 금액에 따라 보너스머니를 지급한다.

또한 ‘경품 몰빵 이벤트’를 통해 충전 및 결제 우수 고객을 각 1명씩 선정해 금 한 돈을 증정하며, ‘23주년 축하 댓글 이벤트’ 참여자 500명에게는 보너스머니가 지급된다.

미스터블루 관계자는 “23주년을 맞아 고객분들께 다양한 혜택과 콘텐츠 이용 기회를 제공하기 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠와 서비스로 이용자 만족도를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.

23주년 이벤트에 대한 자세한 내용은 미스터블루 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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