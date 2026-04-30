송언석 "'공소취소 셀프사면' 특검은 법치 유린·사법 파괴"

국민의힘 송언석 원내대표는 30일 더불어민주당이 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 국정조사'에 이어 특검을 추진하는 데 대해 "명백한 법치 유린이자 사법 파괴 행위"라고 비판했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

송 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이번 '이재명 유죄 입증 자폭 국정조사'는 조작 기소 따위는 존재하지 않았다는 것을 확실히 증명했다. 그렇지만 민주당은 계속 생떼를 쓰면서 공소 취소 특검이라는 다음 스텝으로 넘어가고 있다"며 이같이 말했다.



그는 민주당의 특검 추진에 대해 "이 대통령이 임명하는 특검에게 공소 취소라는 셀프 사면의 칼을 쥐여주겠다는 것"이라며 "분명히 말씀드린다. 하늘이 두 쪽 나도 이재명은 유죄"라고 했다.



그는 "이 대통령 공소 취소를 목적으로 추진된 이번 국조는 입법부가 사법부 권한을 침해한 명백한 위헌이었다"며 "온갖 반말과 막말, 호통으로 윽박지르는 민주당 의원들의 엽기적인 행각은 야만적인 국가 폭력 그 자체"라고 비판했다.



그러면서 "시작은 위헌과 위법이었고 과정은 야망과 폭력이었으나, 결과는 이재명은 유죄라는 것을 만천하에 증명한 진실 규명이었다"고 강조했다.

<연합>

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