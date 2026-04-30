파월 “임기 후에도 이사직 유지”…트럼프 “일자리 못 구해 남으려는 것” 조롱

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 의장으로서 마지막 기자회견을 가졌다. 파월 의장은 임기 종료 후에도 당분간이사직을 유지하겠다는 입장이다.

파월 의장은 29일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결한 뒤 연 기자회견에서 “5월15일부로 의장 임기가 종료된 후에도, 일정 기간(for a period of time) 이사로서 계속해서 직무를 수행할 것”이라며 “이사로서 조용히 소임을 다할 계획”이라고 말했다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장. AP연합뉴스

또 파월 의장은 자신을 둘러싼 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹 미 법무부 수사에 대해선 “수사가 투명하고도 최종적으로, 완전히 마무리될때까지 이사회를 떠나지 않겠다고 밝힌 바 있으며 이를 유지하고 있다”고 설명했다.

파월 의장은 연준 잔류 결정과 관련해 “나의 우려는 연준에 가해지는 일련의 법적 공격”이라며 “이는 우리가 정치적 고려 없이 통화 정책을 수행할 수 있는 능력을 위협한다”고 강조했다.

이어 그는 “이러한 공격이 연준을 난타하고 있으며 대중들에게 중요한, 정치적 요인들을 고려하지 않고 통화 정책을 수행할 수 있는 능력을 위험에 빠뜨리고 있다고 우려한다”며 “내가 언제 떠날지에 대해서는, 적절하다고 생각될 때 떠날 것”이라고 부연했다.

이밖에 파월 의장은 연준 독립성과 관련, “위험에 처해있다고 생각한다”고 했다. 그는 “연준이 앞으로 정치적 고려가 아닌, 철저하고 엄밀한 분석에 기초해 의사결정을 내릴 것으로 확신한다”며 “이를 지키기 위해 싸워야만 했다”고 강조했다.

파월 의장과 대립각을 세워온 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 의장 임기가 만료돼도 이사로 연준에 남겠다는 파월 의장을 상대로 다시 조롱했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “‘너무 늦은(Too late)’ 파월은 어디에서도 자리를 구할 수 없기 때문에 연준에 남고 싶어하는 것”이라며 “아무도 그를 원치 않는다”고 했다.

과거 연준 의장은 임기를 마치면 보통 이사직 잔여 임기가 있더라도 물러나는 것이 관행이지만 파월 의장은 이례적으로 잔류하는 상황이다. 파월 의장은 2028년 1월까지 연준 이사로 재직할 수 있다.

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