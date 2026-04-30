스마트폰으로 보고·결재, 화상회의까지…행안부, ‘온AI’ 모바일 서비스 개시

중앙 부처 공무원들이 사무실 PC가 아닌 개인 스마트폰으로도 보고서 등 문서를 확인하며 보고 및 결재에 화상회의까지 할 수 있게 됐다. 회의록은 인공지능(AI)이 정리해 준다.

황규철 행정안전부 인공지능정부실장이 지난 29일 정부세종청사에서 지능형 업무 관리 플랫폼인 ‘온AI’ 모바일 서비스 관련 브리핑을 하고 있다. 행안부 제공

행정안전부는 30일 오전 10시 ‘온AI’ 모바일 서비스를 개시해 행안부와 과학기술정보통신부, 기획예산처, 식품의약품안전처에 우선 도입한다고 밝혔다.

온AI는 지난해 행안부가 민간의 최신 AI와 클라우드 기술을 중심으로 업무망 메일과 메신저, 드라이브 등을 연계해 구축한 ‘지능형 업무 관리 플랫폼’이다. 사무실 PC에 국한된 서비스 영역을 이번에 모바일로 확장한 것이다.

업무 효율성과 보안이란 두 마리 토끼를 모두 잡은 게 가장 큰 특징이다. 스마트폰을 통해서도 업무망 메일 읽기와 쓰기, 업무망 문서 공유·보고, 메신저 단체 대화, 드라이브 내 파일 열람 등이 가능하다. 상급자는 출장 등 이동 중에도 실무자에게 실시간으로 보완·수정 지시나 결재를 할 수 있다.

또 언제 어디서나 화상회의 개설과 참여가 가능하다. AI 챗봇이 실시간으로 회의 내용을 기록하고 핵심을 요약해 회의록을 자동 생성한다. 회의록은 메일이나 메신저로 발송된다.

온AI 모바일 서비스는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 전용 애플리케이션(앱)을 내려받아 모바일 공무원증으로만 로그인이 가능하다. 또 화면 캡처 방지, 파일 저장 제한 등 조치로 정보 유출 소지를 차단했다.

지능형 업무 관리 플랫폼인 ‘온AI’ 모바일 서비스 도입 전후 디지털 업무 환경 변화. 행정안전부 제공

행안부는 올 하반기까지 중앙행정기관 40여곳을 대상으로 온AI 모바일 서비스를 넓혀 나갈 예정이다. 행안부 관계자는 “현재로선 지방공무원들을 대상으로 확대할 계획은 없다”고 설명했다.

윤호중 행안부 장관은 “온AI 모바일 서비스를 통해 공무원들이 공간에 제약받지 않고 업무를 편리하게 처리할 수 있게 됐다”며 “민간의 최신 AI 기술을 공공 부문에 적극 도입해 더 빠르고 유능한 AI민주정부를 구현하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지