류수영 "딸 잃어버릴 뻔…지옥 수차례 오고 가"

배우 류수영이 딸을 잃어버릴 뻔했던 순간을 털어놨다.

30일 방송되는 SBS TV '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'는 '특집: 장기 실종 아동 찾기' 1편으로 진행된다. 리스너로는 배우 류수영, 배우 금새록, 투어스 신유가 출격한다.

배우 류수영. SBS 제공

이번 방송에서는 1991년부터 한 마을에서 벌어진 끔찍한 영유아 연쇄 납치사건에 대해 추적한다.

'대천 영유아 연쇄 납치 살해 실종 사건'은 생후 2개월 남아, 생후 15일 된 남아, 생후 4개월 여아, 생후 6일된 여아, 5세 여아까지 한 마을에 살던 5명의 아이가 시간차로 실종 혹은 살해된 사건이다. 5건 모두 미제 사건으로 피해 아동 중 여전히 실종인 사건도 있어 이목을 집중시킨다.

5건의 사건 중 마지막에 발생된 5세 여아 납치 피살 사건은 잔혹성으로 큰 충격을 선사한다. 엄마와 함께 잠든 다섯살 여자아이가 감쪽같이 사라지고 다음날 오후 6시 논에서 살해된 채 발견됐다. 당시 사건을 취재했던 기자는 "간을 훼손했다는 사실만으로 충격이 컸다"며 잔혹한 상황을 설명했다고 전해진다.

딸을 키우는 아빠인 류수영은 "나도 딸을 잃어버릴 뻔 했다"며 딸이 시야에서 벗어나 아찔했던 순간을 털어놓은 후, "딸을 찾아 헤맨 30초 동안 지옥을 수차례 오고 갔다"고 고백한다.

<뉴시스>

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