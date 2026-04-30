사기 혐의 고소당한 양정원 “억울한 부분 꼭 밝힐 것”

필라테스 강사 출신 방송인 양정원씨가 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.

서울 강남경찰서는 29일 양씨에 대한 피의자 조사를 진행했다. 양씨는 2024년 자신이 광고 모델을 하던 필라테스 학원 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 여러 차례 고소당한 상태다. 이들은 양씨가 학원 경영에 적극적으로 관여하며 본사의 계약 위반 등 불법 행위에 연루됐다고 주장하고 있다.

필라테스 강사 겸 인플루언서 양정원이 29일 서울 강남구 강남경찰서에 사기 및 가맹사업법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석하며 발언하고 있다. 뉴시스

경찰은 이날 양씨를 상대로 그가 가맹점주들 피해를 인지하고 있었는지와 실제 경영에 관여한 것은 아닌지 등을 물은 것으로 전해졌다. 양씨는 “광고 모델만 했을 뿐 구체적 사업 내용은 모른다”는 입장이다.

이날 양씨는 낮 12시30분쯤 강남서에 도착했다. 그는 취재진에게 “조사 성실히 임하겠다”며 “억울한 부분은 꼭 밝히겠다. 진실이 잘 밝혀지면 좋겠다”고 말했다. ‘필라테스 업체 운영에 관여를 전혀 안 했느냐’, ‘남편과 수사에 대해 어떤 얘기를 했느냐’는 등의 질문이 나왔지만 양씨는 답하지 않고 조사실로 향했다.

이번 사건은 재력가로 알려진 양씨 남편 이모씨의 주가조작 혐의에 대한 서울남부지검 수사를 계기로 수면 위로 부상했다. 수사 과정에서 이씨가 강남서 수사1과 팀장이었던 A 경감에게 향응을 제공하고, 부인 양씨에 대한 수사 무마를 청탁한 정황이 뒤늦게 포착된 것이다.

검찰은 현재 이씨를 구속한 상태이며, A 경감 등 이번 사건에 연루된 경찰들은 직위 해제되거나 감찰받고 있다. 경찰은 양씨에 대한 이번 소환은 무혐의 처분된 건과 별도의 고소 건에 대한 것이라고 설명했다.

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