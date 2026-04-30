손담비 "리즈시절 50kg인데 지금 46kg"…살 빠진 이유가

가수 손담비가 출산 후 수면 부족으로 야식을 끊은 뒤, 싱글 시절보다 더 체중이 줄었다고 밝혔다.

손담비가 지난 27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에 출연했다. "왜 이렇게 마른 거냐"는 탁재훈의 질문에 손담비는 "지금 싱글일 때보다 말랐다"고 답했다. 이어 "건강미 있는 스타일이었는데 아이를 낳고 모든 게 쪼그라들었다"고 덧붙였다.

이수지가 "리즈시절보다 몇 ㎏ 감량된 거냐"고 묻자, "그때는 50㎏ 나갔는데 지금은 한 46㎏ 정도"라고 밝혔다. 이어 "아이를 낳고 야식을 먹어본 적이 없다"며 "매일 새벽 5시30분에 일어나야 해서 배고파도 기절하듯 잔다"고 설명했다.

손담비의 사례처럼 야식을 줄이는 것만으로도 체중 관리에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 있다. 미국 하버드 의대 부속 브리검여성병원 연구팀이 과체중 또는 비만 성인 16명을 대상으로 식사 시간을 달해 실험한 결과, 늦은 시간에 식사한 참가자들은 이른 시간에 식사한 경우보다 배고픔을 더 크게 느끼는 경향을 보였다.

특히 식욕을 조절하는 호르몬인 렙틴 수치가 깨어 있는 동안 약 16％, 잠을 자는 8시간 동안에는 약 10％ 감소했다. 탄수화물이나 짠 음식에 대한 섭취 욕구는 더 증가했다. 연구진은 이와 함께 칼로리 소모량이 줄어들고 체지방 축적을 촉진하는 반응이 나타나, 늦은 식사가 체중 증가로 이어질 수 있는 환경을 만든다고 분석했다.

만약 늦은 시간 허기가 느껴진다면, 간식으로는 밤을 선택하는 것도 방법이다. 밤은 100g에 단백질이 3.3g 함유돼 있어 같은 양 대비 포만감이 높은 편이다. 유튜브 채널 '내과전문의 닥터케이 Dr.K'를 운영하는 김지은 내과전문의는 "과다 섭취 시 소화 기관에 부담이 될 수 있다"며 "간식으로 먹을 때는 한 번에 10개에서 15개 내외로 먹는 것이 좋다"고 조언했다.

<뉴시스>

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