트럼프정부 떠받치는 ‘복음주의 개신교’ [세계는 지금]

미국은 유럽에서 종교 박해를 피해 이민 온 개신교 교파 중 하나인 청교도로부터 역사가 시작된 나라다. 이 영향으로 미국은 선진국 중에서도 종교 색이 강한 나라로 분류된다. 특히 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 ‘복음주의 개신교’의 영향력이 강해지는 추세다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 지지자들. AP연합뉴스

29일(현지시간) AP통신 등 외신을 종합하면 미국 남부침례교로 대표되는 복음주의 개신교는 약 80%가 트럼프 대통령을 지지하는 ‘콘크리트층’으로 분류된다. 아울러 이들은 성경을 문자 그대로 해석하면서 보수적인 성향을 띠고 있다. 또한 미 복음주의 개신교는 공동체를 강조하고 사회적 책임을 강조하며, 유연함을 중요시하는 장로교·감리교 등 미국 주류 개신교와 결을 달리하는 특징을 가지고 있다. 이들의 숫자는 남부침례교만 무려 1300만명 이상에 달한다.



영국 가디언지는 트럼프 대통령과 복음주의 개신교와의 관계를 일종의 정치적 동반자로 규정했다. 이들은 트럼프 대통령의 강력한 지지기반이 돼 주는 대신 종교적 보수주의를 실현하는 정치적 도구이자 문화전쟁의 대리인으로 트럼프 대통령을 선택했다는 평이다.



트럼프 대통령과 복음주의 개신교와의 관계는 트럼프 대통령이 복음주의 개신교 인사를 백악관과 정부 부처에 적극 기용한 것에 드러난다. 폴라 화이트 백악관 신앙실 수석 고문은 트럼프 1기 행정부부터 대통령의 지근거리에 있는 인사로 알려졌다. 그는 “예수의 부활처럼 그(트럼프)도 승리할 것”이라며 트럼프 대통령을 예수와 동일시하는 발언을 해 논란을 일으켰다.



또한 이스라엘 주재 미국 대사인 마이크 허커비는 남부침례교 목사로 “팔레스타인이라는 건 애초에 존재하지 않는다”며 “서안지구가 성경적 근거에 따라 이스라엘에 속해야 한다”고 말한 바 있다.

이 밖에 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 최근 펜타곤에서 이례적으로 복음주의 개신교 성향의 예배를 진행하며 “자비를 받을 자격이 없는 자들에 대한 압도적 폭력을 가해야 한다”며 기도하는 등 배타적인 종교관을 드러냈다. 헤그세스 장관은 몸에 근본주의 개신교의 상징인 ‘예루살렘 십자가’ 문신을 새길 정도로 개신교 근본주의 성향을 가진 것으로 알려졌다.



미국 비영리연구소(PRRI)는 보고서를 통해 공화당원의 약 56%가 개신교 근본주의 지지자 또는 동조자로 분류된다고 지적했다. 또한 보고서는 트럼프 행정부의 종교 색채 강화는 특정 인물 몇 명의 돌출 행동이 아니라, 공화당 내부에서 확대된 개신교 근본주의 흐름과 맞물려 있다고 분석했다.

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